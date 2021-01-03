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Батюшка из собора в Гатчине продегустировал макароны, которые могли продать под видом свечей. Видео сняла внучка пожилой прихожанки

Отец Владимир из собора Святого апостола Павла в Гатчине с хрустом продегустировал макароны, которые под видом свечей в церковной лавке могли продать пожилой прихожанке. О его вердикте 3 января сообщает 47news.

Для восстановления справедливости в гатчинский храм с видеокамерой пришла внучка 82-летней местной жительницы Галины Кожевниковой. Последняя, как сообщалось ранее, в преддверии новогодних праздников купила три десятка якобы восковых изделий, на деле оказавшихся букатини (полыми внутри спагетти).

Сначала отцу Владимиру было предложено просто взглянуть на приобретённый в церковной лавке товар. Он согласился, посмотрел, но заключил, что перед ним свечи. Тогда девушка решила раскрыть карты и рассказала, что произошло с её бабушкой, отметив, что та купила 30 таких «свечей».

47news

«Да не может быть. <…> Нет, у нас не продают так по 30. Это на улице могут продавать», — парировал отец Владимир. Он также посоветовал обратиться с проблемой к свечницам.

Однако любопытство взяло верх. Со словами: «Я думал, это свечка» — батюшка взял одну из трубочек и надкусил. Прожевав кусочек, он всё-таки заключил: «Макароны». Но после ещё раз подчеркнул: «У нас такого нету».

47news 

К беседе подключилась свечница Люба, которая также заявила, что церковная лавка спагетти не торгует. Другого ответа на поставленный вопрос внучка пенсионерки так и не получила.

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Комментарии (26)

258765531
Так бабушка заявляла, что может на свою пенсию себе все позволить и свечи и макароны - так в чем же проблема?
Ref
Так дали бабушке нормальные свечи?
261269651
Эта внучка, видимо Гельманом опылилась, из клизмы и т.п. В церкви свечи не на вынос предназначены. Там её свечу сразу ставят у образа, и как себе эти гельманихи представляют торговлю макаронами в церквах? На Лондон, Нью Йорк расчитывают?
За 1000 летнюю историю русской церкви такого случая не было. А подобный инцидент был, Пусси Райт называется. Явная провокация.
Свечу на вынос дом освещать, это в хозмаг. А тут увидела эта внучка свечу церковную, и возникла такая шальная идея, хайпануть. Пора бы уже на Украину маячать, убежище просить. Эстония занята, там Чирикова. в Литве Тихановская, в Европы Штаты не берут, да и опасно, "Новичком" траванут на раз.
С этим в незалежную.
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