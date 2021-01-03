Отец Владимир из собора Святого апостола Павла в Гатчине с хрустом продегустировал макароны, которые под видом свечей в церковной лавке могли продать пожилой прихожанке. О его вердикте 3 января сообщает 47news.

Для восстановления справедливости в гатчинский храм с видеокамерой пришла внучка 82-летней местной жительницы Галины Кожевниковой. Последняя, как сообщалось ранее, в преддверии новогодних праздников купила три десятка якобы восковых изделий, на деле оказавшихся букатини (полыми внутри спагетти).

Сначала отцу Владимиру было предложено просто взглянуть на приобретённый в церковной лавке товар. Он согласился, посмотрел, но заключил, что перед ним свечи. Тогда девушка решила раскрыть карты и рассказала, что произошло с её бабушкой, отметив, что та купила 30 таких «свечей».

«Да не может быть. <…> Нет, у нас не продают так по 30. Это на улице могут продавать», — парировал отец Владимир. Он также посоветовал обратиться с проблемой к свечницам. Однако любопытство взяло верх. Со словами: «Я думал, это свечка» — батюшка взял одну из трубочек и надкусил. Прожевав кусочек, он всё-таки заключил: «Макароны». Но после ещё раз подчеркнул: «У нас такого нету».