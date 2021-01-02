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«Попробовала на зуб, но свечка оказалась жёсткой». Пенсионерка из Гатчины купила в церковной лавке 30 макаронин

Фото: 47News
Фото: 47News

Гатчинская пенсионерка огорчилась, сходив в церковь. Она утверждает, что в лавке при храме ей вместо тонких восковых свечей продали пакет букатини — полые внутри спагетти. Внешне они и правда очень похожи на изделия для церковных обрядов, но не горят. Случай 2 января описывает 47news.

Пострадавшая — донская казачка из-под Ростова-на-Дону по имени Галина Кожевникова. 82-летняя пенсионерка ещё до Нового года купила тридцаток свечей в соборе Святого Апостола Павла, а 31 декабря в её доме погас свет и пришлось использовать освященные свечи не по прямому назначению. Изделия почему-то не хотели зажигаться.

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю, может, ниточка и покажется. Но свечка оказалась жёсткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала Галина Кожевникова корреспонденту 47news.

В церковной лавке свечи стоят от 50 до 100 рублей, то есть покупка трёх десятков свечей может обойтись в 3000 рублей. Но пенсионерке, с её слов, денег не жалко, просто немного обидно.

47News

В храме корреспонденту 47news заявили, что букатини не продают.

У вас одна прихожанка свечи купила, а оказались макароны. Что такое? — представился 47news.

— Да, удивительное дело. Приходила девушка, жаловалась. И отец Владимир был. Я сказала, может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день. А так, миленький мой, как разбираться?

У вас в лавке макароны продаются? — по-христиански спросил журналист.

— Ну, что ты, миленький, ну нет, конечно. Кресты у нас, свечи, утварь. Чего-то подобного макаронам нет. Из съедобного только монастырский сбитень.

А во что вы 30 свечей упаковываете?

— В пакет полиэтиленовый. Может, бабушка просто пакет перепутала... Храни тебя господь, такие искушения у нас.

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Комментарии (36)

мухомор
Меня тоже с букетики обманули. Взял как-то дешевые букатини щебекинские. Так там дырки по центру не было. Шок-контент. Вот это был обман века.
А эта история муть какая-то. Зачем брать ритуальный инвентарь за оверпрайс впрок, а потом им освещать жилище? Глупость ещё большая чем сама покупка. И да и обман сомнителен. 99% покупателей используют инвентарь по назначению сразу после покупки. Всё вскроется. Короче отказываюсь верить полоумным бабкам выкидывающих 30-40% пенсии на одноразовый ритуальный реквизит.
arehch
свечки дешевле макарон, какой смысл макароны продавать?
264515311
3000 на свечки которые использовать собралась для освещения. Ну морда хохляцкая не видно чтоли. Агент иностранный.
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