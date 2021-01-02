Гатчинская пенсионерка огорчилась, сходив в церковь. Она утверждает, что в лавке при храме ей вместо тонких восковых свечей продали пакет букатини — полые внутри спагетти. Внешне они и правда очень похожи на изделия для церковных обрядов, но не горят. Случай 2 января описывает 47news.

Пострадавшая — донская казачка из-под Ростова-на-Дону по имени Галина Кожевникова. 82-летняя пенсионерка ещё до Нового года купила тридцаток свечей в соборе Святого Апостола Павла, а 31 декабря в её доме погас свет и пришлось использовать освященные свечи не по прямому назначению. Изделия почему-то не хотели зажигаться.

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Я фонарик взяла, посветить — посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела — а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю, может, ниточка и покажется. Но свечка оказалась жёсткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала Галина Кожевникова корреспонденту 47news. В церковной лавке свечи стоят от 50 до 100 рублей, то есть покупка трёх десятков свечей может обойтись в 3000 рублей. Но пенсионерке, с её слов, денег не жалко, просто немного обидно.

В храме корреспонденту 47news заявили, что букатини не продают.

— У вас одна прихожанка свечи купила, а оказались макароны. Что такое? — представился 47news.

— Да, удивительное дело. Приходила девушка, жаловалась. И отец Владимир был. Я сказала, может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день. А так, миленький мой, как разбираться?

