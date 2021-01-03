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Роспотребнадзор заинтересовался загадочной «болезнью X» из Конго

Потенциально смертельное новое заболевание, обнаруженное в Конго, привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство изучает заявление микробиолога Жан-Жака Муембе-Тамфума, который рассказал о вероятном появлении «болезни X».

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — цитирует заявление ведомства 3 января РИА «Новости».

Муембе-Тамфум, открывший вирус Эболы, рассказал о нулевом пациенте с лихорадкой — у женщины не обнаружили известных ныне заболеваний. Он также предупреждал о пандемии, которая может быть более серьёзной, чем пандемия COVID-19.

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Комментарии (4)

ASFXZ
Причем тут штрафы и власть,и вирус в конго?Или ты как быу на красную тряпку,услышал роспотребнадзор и башню сорвало?
Drak_vr
И откуда же столько вирусов появилось вдруг? А оттуда, что для роспотребнадзора - это власть, а для власти - штрафы, теперь они будут появляться часто и густо, а вернее перманентно. Никакущей организации дали в руки власть едва ли не большую чем спецслужбам, какой дурак её добровольно отдаст?
Коренная ленинградка
Здравствуй 2021 год...
Как в кино: «Пятница 13 - дела обстоят очень плохо .. Суббота 14 ф дела обстоят ещё хуже..»
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