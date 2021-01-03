Открывший Эболу учёный заявил о возможном появлении нового смертоносного заболевания

Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, первым обнаруживший в 1976 году вирус Эбола, подозревает, что в его стране могло появиться новое смертельное заболевание.

Как передаёт CNN, Муембе-Тамфум говорит о нулевом пациенте, чья «Болезнь Х» была вызвана новым неизученным патогеном. Это конголезская женщина из городка Ингенде на западе страны. У неё появилась геморрагическая лихорадка, после чего анализы пациентки передали в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Однако исследование не выявило ни Эболу, ни следов каких-либо других известных медицине заболеваний. Женщину изолировали.