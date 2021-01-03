Открывший Эболу учёный заявил о возможном появлении нового смертоносного заболевания

Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, первым обнаруживший в 1976 году вирус Эбола, подозревает, что в его стране могло появиться новое смертельное заболевание.
Как передаёт CNN, Муембе-Тамфум говорит о нулевом пациенте, чья «Болезнь Х» была вызвана новым неизученным патогеном. Это конголезская женщина из городка Ингенде на западе страны. У неё появилась геморрагическая лихорадка, после чего анализы пациентки передали в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Однако исследование не выявило ни Эболу, ни следов каких-либо других известных медицине заболеваний. Женщину изолировали.
Микробиолог опасается, что новая болезнь может быть такой же заразной, как новая коронавирусная инфекция, а её смертность учёный оценивает в 50–90% смертности от вируса Эбола, который в среднем убивает каждого второго заразившегося.
Пока наличие «Болезни X» не подтверждено, но ВОЗ допускает, что появление нового смертельного заболевания грозит тяжёлыми последствиями для человечества. Профессор Муембе-Тамфум и ранее предупреждал об угрозе возникновения новых вирусов, которые передаются от животных к человеку, и более опасных, чем COVID-19, пандемий.