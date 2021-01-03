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Горячее начало года. Под Сочи третьи сутки пылает лес

Фото: МЧС России

Лесные пожары охватили Сочи и Туапсинский район. Специалисты МЧС тушат шесть очагов.

Как отмечают в ведомстве, общая площадь активного горения составляет около 1000 квадратных метров. В борьбе с огнём участвуют 250 человек и более 50 единиц техники. Территории контролируются с воздуха беспилотниками.

«Угрозы населенным пунктам нет. В ночное время в населенных пунктах будет организовано окарауливание», — доложили в МЧС.

Предполагается, что причиной возгораний в Краснодарском крае могло стать слишком бурное празднование Нового года. Фейерверки переросли в пожары 1 января, загорелся национальный парк Сочи.

Фото: МЧС России

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Комментарии (1)

ssr
Там очень серьезная группировка МЧС с вертолётами-погасят.
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