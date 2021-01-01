Слишком бурное празднование Нового года могло стать причиной лесных пожаров в Краснодарском крае. Так, по сообщению местного ГУ МЧС, после новогодней ночи зарегистрировано несколько возгораний в лесах в районе Сочи.
«ЮгTimes» со ссылкой на ведомство уточняет, что «к тушению привлечены 281 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России — 110 человек и 19 единиц техники. Работают два вертолета Ка-32, Ми-8».
News.ru сообщает, что один из пожаров относился к Хостинскому району, где горела «лесная подстилка» на площади 500 квадратных метров близ горы Пикет, одной из самых популярных видовых точек для осмотра центра города Сочи на фоне моря. Это территория Сочинского нацпарка.
Со ссылкой на очевидцев, видевших неестественно яркий фейерверк, издание пишет, что пожар мог начаться из-за попадания в лесную зону петарды. И это не единственный случай возгорания на юге России, вызванный именно этим предметом: на одной из улиц петарда угодила в пальму.
Также сочинские пожарные до сих пор тушат еще 500 квадратных метров леса в Лазаревском районе. В Туапсинском лесничестве огонь охватил 2,5 гектара земли, пишут «Кубанские новости».
В Петербурге из-за петарды, напомним, ночью загорелся балкон. Какие фейерверки прошли в мире этой ночью без таких потерь — смотрите в новогодней подборке со всего света.