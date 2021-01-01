Слишком бурное празднование Нового года могло стать причиной лесных пожаров в Краснодарском крае. Так, по сообщению местного ГУ МЧС, после новогодней ночи зарегистрировано несколько возгораний в лесах в районе Сочи.

«ЮгTimes» со ссылкой на ведомство уточняет, что «к тушению привлечены 281 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России — 110 человек и 19 единиц техники. Работают два вертолета Ка-32, Ми-8». News.ru сообщает, что один из пожаров относился к Хостинскому району, где горела «лесная подстилка» на площади 500 квадратных метров близ горы Пикет, одной из самых популярных видовых точек для осмотра центра города Сочи на фоне моря. Это территория Сочинского нацпарка.