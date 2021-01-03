В Петербурге аноним «заминировал» гимназию и торгово-офисный центр. Тревожные письма пришли на почту ФСБ

Полицейские осматривали два здания в Московском и Выборгском районах Петербурга. Специалистов мобилизовали тревожные сообщения о готовящихся взрывах, которые идут второй день подряд.
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступила информация о том, что в ближайшие несколько дней на территории города будут заминированы учебное заведение и десятки магазинов. Об этом аноним сообщил через электронную почту регионального управления ФСБ РФ.
В своих письмах он угрожал взорвать торгово-офисный центр на Большом Сампсониевском проспекте, а затем гимназию на Алтайской улице. Требования, исполнение которых якобы должно было предотвратить взрывы, неизвестный пообещал выслать позже.
Здания, расположенные по указанным адресам, проверили на наличие опасных предметов, но ничего не нашли. Материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как ранее писала «Фонтанка», аналогичным образом полиция провела первый день нового года. Сразу два телефонных хулигана заставили их проверять петербургские «Ленты» и круглосуточный магазин «Альбатрос».