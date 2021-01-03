В Петербурге аноним «заминировал» гимназию и торгово-офисный центр. Тревожные письма пришли на почту ФСБ

Полицейские осматривали два здания в Московском и Выборгском районах Петербурга. Специалистов мобилизовали тревожные сообщения о готовящихся взрывах, которые идут второй день подряд.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступила информация о том, что в ближайшие несколько дней на территории города будут заминированы учебное заведение и десятки магазинов. Об этом аноним сообщил через электронную почту регионального управления ФСБ РФ.