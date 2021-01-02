Житель Архангельска «заминировал» петербургские «Ленты» и замахнулся на президента, а местный хулиган ограничился «Альбатросом»

Сразу два телефонных хулигана заставили сотню полицейских проверять магазины в Петербурге в первый день нового года. Как стало известно «Фонтанке» 2 января, сначала угроза поступила из Архангельска, затем бомбу пообещал взорвать житель Северной столицы.



Около двух дня через службу «112» в дежурную часть полицейского главка обратился некий Егор. Был он явно нетрезв, судя по голосу. Тем не менее он выдал, что у объездной дороги в «Ленте» в ячейке 174 заложена бомба. «В состав бомбы входит, соль, натрий и гвозди, эта штучка полетела вместе со всеми по всему миру, а Путин собирается на встречу в Дубаях» — такой бессвязный спич пришлось выслушать сотруднику, взявшему трубку.