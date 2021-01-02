Житель Архангельска «заминировал» петербургские «Ленты» и замахнулся на президента, а местный хулиган ограничился «Альбатросом»

Сразу два телефонных хулигана заставили сотню полицейских проверять магазины в Петербурге в первый день нового года. Как стало известно «Фонтанке» 2 января, сначала угроза поступила из Архангельска, затем бомбу пообещал взорвать житель Северной столицы.
Около двух дня через службу «112» в дежурную часть полицейского главка обратился некий Егор. Был он явно нетрезв, судя по голосу. Тем не менее он выдал, что у объездной дороги в «Ленте» в ячейке 174 заложена бомба. «В состав бомбы входит, соль, натрий и гвозди, эта штучка полетела вместе со всеми по всему миру, а Путин собирается на встречу в Дубаях» — такой бессвязный спич пришлось выслушать сотруднику, взявшему трубку.
В итоге 96 сотрудников полиции отправились проверять 25 «Лент», но нигде ничего не нашли. Эвакуация при этом не проводилась. В Архангельске же полиция пришла за Егором, который оказался 23-летним Ильёй. Материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД на Лиговский проспект.
Буквально через 80 минут в дежурную часть вновь поступил звонок, но уже из таксофона у дома № 10 по Двинской улице. Загадочный голос сообщил, что в круглосуточном магазине «Альбатрос» (адреса магазина и таксофона совпадают) заложен тротил.
Четверо полицейских взрывчатку в маленьком магазине на нашли. Около шести вечера в своей квартире в доме 14/4 по Двинской оперативники центра «Э» взяли 20-летнего Андрея, состоящего на учёте в ПНД и находящегося под подпиской о невыезде по делу о наркотиках. В конце августа в кармане у молодого человека нашли около грамма синтетического наркотика.