Петербург держит лидерство по смертям от COVID-19: 80 новых за сутки

За последние сутки в Петербурге смертельную статистику по коронавирусу пополнили еще 80 человек, сообщили 3 января в оперштабе.



Это самый большой показатель в России, где за сутки умерли всего 504 человека. В Москве за 24 часа зафиксировано 77 жертвы COVID-19. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург продолжает обгонять столицу — 148 человека против 91.



В Смольном уверяют, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге «обусловлена статистической игрой в других регионах».

