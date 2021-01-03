FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург держит лидерство по смертям от COVID-19: 80 новых за сутки

За последние сутки в Петербурге смертельную статистику по коронавирусу пополнили еще 80 человек, сообщили 3 января в оперштабе.

Это самый большой показатель в России, где за сутки умерли всего 504 человека. В Москве за 24 часа зафиксировано 77 жертвы COVID-19. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург продолжает обгонять столицу — 148 человека против 91.

В Смольном уверяют, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге «обусловлена статистической игрой в других регионах».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний