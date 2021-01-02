Биткоин подскочил до 33 тысяч долларов, но откатился назад

Биткоин в ходе торговой сессии поднимался до 33 тысяч долларов, снова обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap на 22:50 мск. По данным на 22:59 мск за криптовалюту дают 32 620 долларов США,



Ранее 2 января стоимость биткоина уже обновляла исторический максимум. На 16:59 мск было зафиксировано подорожание до 31,284 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

