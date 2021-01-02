Биткоин за полтора часа подорожал на тысячу долларов и пробил планку в 31 тысячу

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 6,02% — до 31,284 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap на 16:59 мск.



Ранее 2 января стоимость биткоина уже обновляла исторический максимум. На 15:32 мск было зафиксировано подорожание до 30 176 долларов.



Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.



На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

