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Биткоин за полтора часа подорожал на тысячу долларов и пробил планку в 31 тысячу

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 6,02% — до 31,284 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap на 16:59 мск.

Ранее 2 января стоимость биткоина уже обновляла исторический максимум. На 15:32 мск было зафиксировано подорожание до 30 176 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Хочешь завалить государство, завали его фуфлом, секондхэндом и контрафактом до верху, никакие бомбы не нужны))
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