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Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов от 2 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15:32 мск биткоин дорожает на 2,62%, до 30 176 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Центробанке нужно срочно выпускать электрический рубль.
Riptide
Два биткоина по цене "евродвушки", не в центре, есс-но ...
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