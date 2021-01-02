Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов от 2 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15:32 мск биткоин дорожает на 2,62%, до 30 176 долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.



На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.