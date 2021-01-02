Речку Карповку в Петербурге почистили от сброшенного хлеба, который скопился в районе Иоанновского монастыря на Петроградской стороне. Об этом «Фонтанке» 2 января сообщили в комитете по природопользованию.



«На место был направлен специалист дежурной службы. Информация подтвердилась. Акватория приведена в надлежащее состояние — уборка произведена подведомственным Комитету по природопользованию ГУП «Экострой». Специалисты устанавливают лицо, виновное в сбросе багетов в водный объект, в настоящее время осуществляется мониторинг имеющихся камер видеонаблюдения в целях фиксации фактов сброса в воду», — сообщили в пресс-службе.