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Булок больше нет. После публикации «Фонтанки» сотрудники Экостроя достали размокший хлеб из Карповки

Речку Карповку в Петербурге почистили от сброшенного хлеба, который скопился в районе Иоанновского монастыря на Петроградской стороне. Об этом «Фонтанке» 2 января сообщили в комитете по природопользованию.

«На место был направлен специалист дежурной службы. Информация подтвердилась. Акватория приведена в надлежащее состояние — уборка произведена подведомственным Комитету по природопользованию ГУП «Экострой». Специалисты устанавливают лицо, виновное в сбросе багетов в водный объект, в настоящее время осуществляется мониторинг имеющихся камер видеонаблюдения в целях фиксации фактов сброса в воду», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Комитет по природопользованию
Фото: Комитет по природопользованию

Ранее «Фонтанка» писала, что вблизи Иоанновского монастыря около сотни багетов застряли во льдах.

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Комментарии (10)

VKuser189750944
Власти промолчат о виновных . Скорее всего к этому причастен монастырь Иоанна Кронштадтского на р. Карповке . Туда поставляют как благотворительность продукцию хлебозаводы города для раздачи прихожанам .
onotolich
Умирающий от голода хоть поел?
VF812
нда...
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