В ковидных стационарах Петербурга стало свободнее. Смольный отчитался о снижении числа госпитализаций

Число свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге превысило 24% и составляет 3030 мест. Об этом 2 января сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.



«За прошедшие сутки установлено 3752 новых случая заболевания COVID-19. В больницы Петербурга поступили 638 больных с коронавирусом. При этом число госпитализаций постепенно снижается. Так, неделю назад, 26 декабря, в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — говорится в сообщении.