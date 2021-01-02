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В ковидных стационарах Петербурга стало свободнее. Смольный отчитался о снижении числа госпитализаций

Число свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге превысило 24% и составляет 3030 мест. Об этом 2 января сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

«За прошедшие сутки установлено 3752 новых случая заболевания COVID-19. В больницы Петербурга поступили 638 больных с коронавирусом. При этом число госпитализаций постепенно снижается. Так, неделю назад, 26 декабря, в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении под медицинским наблюдением находятся 68 612 человек.

Напомним, помощь пациентам с COVID-19 оказывается в 16 городских и 7 федеральных стационарах, в которых развернуты 12 328 коек. С 31 декабря освободилось почти 300 мест.

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Комментарии (4)

Antipode
Ничего не меняется, просто в больницу везут менее охотно.
ssr
Да люди бывет болеют.
Алекс81
Типа, хотели показать, что меры по ограничению работают чтоли?
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