Загадочная арифметика коронавируса. В Петербурге держится плато заболеваемости при сокращении объёма тестирований более чем в два раза

Статистика по коронавирусу не преподносит никаких сюрпризов. Число заболевших практически идентично тому, что было 1 января. Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3742 новых случая (3746 накануне). Таким образом, заболеваемость в Северной столице упорно держится на плато.

Интересно, что, по данным Смольного, 1 января в Петербурге протестировали на ковид 16 777 человек. 31 декабря мазок сдали 32 611 человек. До того количество ежедневных тестов в среднем превышало 35 тысяч.