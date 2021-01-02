FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Загадочная арифметика коронавируса. В Петербурге держится плато заболеваемости при сокращении объёма тестирований более чем в два раза

Статистика по коронавирусу не преподносит никаких сюрпризов. Число заболевших практически идентично тому, что было 1 января. Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3742 новых случая (3746 накануне). Таким образом, заболеваемость в Северной столице упорно держится на плато.

Интересно, что, по данным Смольного, 1 января в Петербурге протестировали на ковид 16 777 человек. 31 декабря мазок сдали 32 611 человек. До того количество ежедневных тестов в среднем превышало 35 тысяч.

За последние сутки в России выявлено 26 301 случай коронавируса.

С начала пандемии в Северной столице о том, что такое COVID-19, узнали 249 612 человек, в России — более 3 миллионов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

syshsun
А я понял,им выдают бланк,где первые две цифры уже впечатаны.Остается вписать две последние.
Castor Troy
Может быть теперь в этих тестах само наличие слюны даёт положительный результат на наличие «ужаснейшего из штаммов с современной истории»?
Иванов Ив Ив
Разогнать этих бездельников за профнепригодность . А они еще зарплату за эти цифры получают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний