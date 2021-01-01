Чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом в Петербурге не меняется — вновь более 3700 заболевших

Статистика по коронавирусу в Петербурге продолжает демонстрировать плато. Количество заболевших вновь осталось в районе прежних показателей. По данным оперативного штаба, опубликованным 1 января, за последние сутки в Северной столице выявили 3746 заболевших.

По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 611 человек. Под медицинским наблюдением находится 1413 человек. Из них 658 — контактные, 755 — на самоизоляции.

Жертвами коронавируса за 24 часа специальная комиссия признала 75 умерших.