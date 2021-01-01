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Чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом в Петербурге не меняется — вновь более 3700 заболевших

Статистика по коронавирусу в Петербурге продолжает демонстрировать плато. Количество заболевших вновь осталось в районе прежних показателей. По данным оперативного штаба, опубликованным 1 января, за последние сутки в Северной столице выявили 3746 заболевших.

По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 611 человек. Под медицинским наблюдением находится 1413 человек. Из них 658 — контактные, 755 — на самоизоляции.

Жертвами коронавируса за 24 часа специальная комиссия признала 75 умерших.

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Комментарии (9)

264756021
Сколько можно кормить этой чиновничьей чепухой и идиотизмом , не выдерживающим никакой математической критики!
Невежественность и безграмотность или ..наглость и нахальство!
Или и то и другое вместе!
264751571
Да одинаковое количество заболевших объясняется просто - они не могут сделать больше тестов. Это просто физически невозможно....
Modest_5e4ce41f7533b
Если в ближайшие 10 дней люди будут сидеть по домам, то положительный эффект можно будет ощутить только в начале февраля. Но мы-то знаем....
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