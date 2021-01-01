Петербург снова обогнал Москву по коронавирусным смертям

За последние сутки в России от осложнений коронавируса умерло 536 человек, 75 из них — в Петербурге. Это следует из свежих данных оперативного штаба, опубликованных 1 января. Жертвами COVID-19 в Москве признан 71 умерший.

Всего с начала пандемии ковидными сочли более 57,5 тысячи смертей. В Петербурге — 7769.

Заболеваемость в Северной столице, если обращаться к официальной статистике, уже давно вышла на плато. За 31 декабря в городе выявили 3746 заболевших.