В США впервые за 70 лет казнят женщину. Она вспорола живот беременной и забрала её ребёнка

Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего первую за 70 лет казнь женщины. Об этом 2 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News.
Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Тогда 36-летняя жительница города Мелверна, штат Канзас, объявила друзьям и знакомым, что родила ребенка. Новорожденную девочку назвали Абигейл. Никто ни в чём её не подозревал, даже муж, ибо Лиза действительно была беременна. Появление полицейских в доме четы было неожиданным. Следствие выяснило, что у женщины на 7-м месяце случился выкидыш, однако она скрыла это от близких. Во что бы то ни стало она решила обзавестись младенцем.
В интернете ей на глаза попалось объявление 23-летней Бобби Джо Стиннет, жительницы Скидмора, штат Миссури. Она продавала щенков и разместила фото со своими животными, на котором сама была с животом. Лиза договорилась приехать за щенком, но целью её было вовсе не животное.
Труп Бобби Джо в ее доме нашла мать погибшей. Картина была страшной: все вокруг было залито кровью, а живот убитой буквально вывернули наизнанку.
Планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Однако его перенесли, поводом стал коронавирус у адвокатов осужденной. Им нужно было время для того, чтобы подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено, и казнь может состояться раньше.