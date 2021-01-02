FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

В США впервые за 70 лет казнят женщину. Она вспорола живот беременной и забрала её ребёнка

Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего первую за 70 лет казнь женщины. Об этом 2 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News.

Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Тогда 36-летняя жительница города Мелверна, штат Канзас, объявила друзьям и знакомым, что родила ребенка. Новорожденную девочку назвали Абигейл. Никто ни в чём её не подозревал, даже муж, ибо Лиза действительно была беременна. Появление полицейских в доме четы было неожиданным. Следствие выяснило, что у женщины на 7-м месяце случился выкидыш, однако она скрыла это от близких. Во что бы то ни стало она решила обзавестись младенцем.

В интернете ей на глаза попалось объявление 23-летней Бобби Джо Стиннет, жительницы Скидмора, штат Миссури. Она продавала щенков и разместила фото со своими животными, на котором сама была с животом. Лиза договорилась приехать за щенком, но целью её было вовсе не животное.

Труп Бобби Джо в ее доме нашла мать погибшей. Картина была страшной: все вокруг было залито кровью, а живот убитой буквально вывернули наизнанку.

Планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Однако его перенесли, поводом стал коронавирус у адвокатов осужденной. Им нужно было время для того, чтобы подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено, и казнь может состояться раньше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Skazochny
У нас мадам отрезала ребенку голову, гуляла с ней по Москве, размахивала... ничего, признали невменяемой, скоро поправиться и на свободу.
Ифка
гормоны
arbidol
А я думал это выдумка.
Этот случай вошёл в один из сериалов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний