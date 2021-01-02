«Биннофарм» Владимира Евтушенкова не выпустил ни одной партии вакцины от COVID-19. Центр Гамалеи — всего пять

Темпы производства вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» Центра Гамалеи в 2020 году не вышли на запланированный уровень. Два завода-изготовителя из четырех фактически простаивали, выяснила «Фонтанка» из отчета Росздравнадзора.

Центр Гамалеи получил разрешение вводить вакцину в гражданский оборот до завершения клинических испытаний. Первая партия прошла контроль качества Росздравнадзора 7 сентября, говорится в отчете ведомства. По данным «Фонтанки», она состояла из 42 доз, выпущенных непосредственно Центром Гамалеи. Следующую партию пришлось ждать больше месяца — до 9 октября. Потом снова был трехнедельный перерыв. С 30 октября по 15 декабря вакцину производил исключительно завод «Генериум» во Владимирской области. Он принадлежит миллиардеру Виктору Харитонину. С 17 по 30 декабря в гражданский оборот выпускали партии «Генериума» и петербургского «Биокада».

Всего с 7 сентября по 30 декабря Росздравнадзор разрешил выпустить в гражданский оборот 44 партии вакцины «Гам-Ковид-Вак». На Центр Гамалеи пришлись всего пять партий, «Генериум» изготовил 21, а «Биокад» — 18. Право на производство вакцины в 2020 году имели четыре площадки — кроме упомянутых это завод «Биннофарм» Владимира Евтушенкова. В совет директоров предприятия входит глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По данным Росздравнадзора, в 2020 году ни одна партия «Биннофарма» не прошла контроль качества для выпуска в гражданский оборот. О производстве вакцины «Гам-Ковид-Вак» заводом «Биннофарм» стало известно в августе 2020 года, после чего акции принадлежащей Евтушенкову АФК «Система» подскочили почти на десять процентов. В конце декабря миллиардер в интервью Forbes утверждал, что «Биннофарм» готовит чистую, без примесей, вакцину. В начале декабря 2020 года Владимир Путин дал старт масштабной вакцинации населения. «Знаю, что уже более 2 миллионов доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней», — объяснил президент свое решение. Из отчета Росздравнадзора следует, что к тому времени в гражданский оборот были выпущены 11 партий «Гам-Ковид-Вак».