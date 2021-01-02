Автомат симагинского стрелка имеет чеченский бэкграунд. У покойника изъят целый арсенал боеприпасов

Новые подробности стрельбы в Выборгском районе Ленобласти стали известны «Фонтанке» к утру 2 января. У стрелка в Симагино нашли целый арсенал боеприпасов.



44-летнего Ильина нашли скончавшимся от пулевого ранения, были вызваны сапёры Росгвардии, так как под трупом нашлась граната. В ходе разминирования Ф-1 взорвалась, но тело не повредила. Мёртвый Ильин прижимал к себе автомат Калашникова, из которого стрелял по экскаватору.

Оперативники осмотрели брошенный BMW. В салоне машины лежал складной автомат АКС-74. Выяснилось, что оружие числится утраченным в Чечне в 1994–1996 годах. На автомате был глушитель. Кроме того, в автомобиле была и «Сайга», официально зарегистрированная на покойного, магазины к АК и под тысячу патронов. Изъяты были мобильный телефон Vertu и сам BMW.