Автомат симагинского стрелка имеет чеченский бэкграунд. У покойника изъят целый арсенал боеприпасов

Новые подробности стрельбы в Выборгском районе Ленобласти стали известны «Фонтанке» к утру 2 января. У стрелка в Симагино нашли целый арсенал боеприпасов.
44-летнего Ильина нашли скончавшимся от пулевого ранения, были вызваны сапёры Росгвардии, так как под трупом нашлась граната. В ходе разминирования Ф-1 взорвалась, но тело не повредила. Мёртвый Ильин прижимал к себе автомат Калашникова, из которого стрелял по экскаватору.
Оперативники осмотрели брошенный BMW. В салоне машины лежал складной автомат АКС-74. Выяснилось, что оружие числится утраченным в Чечне в 1994–1996 годах. На автомате был глушитель. Кроме того, в автомобиле была и «Сайга», официально зарегистрированная на покойного, магазины к АК и под тысячу патронов. Изъяты были мобильный телефон Vertu и сам BMW.
Из дома и офиса Ильина после обыска изъяли рожки к автоматам, более полутора тысяч разнокалиберных патронов для гладкоствольного и нарезного оружия, глушители, дульные насадки для стволов, 3 гранаты РГ-42, ноутбуки.
Ночью 1 января Ильин приехал на BMW к стоянке техники под Симагино, где перерабатывался и продавался грунт. Он предложил охраннику уехать и предупредил, что в противном случае убьёт его. После мужчина достал автомат и высадил два магазина в экскаватор, после чего бросил гранату. Позже стрелка нашли мёртвым в снегу. «Фонтанка» подробно писала о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.