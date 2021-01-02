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Автомат симагинского стрелка имеет чеченский бэкграунд. У покойника изъят целый арсенал боеприпасов

Новые подробности стрельбы в Выборгском районе Ленобласти стали известны «Фонтанке» к утру 2 января. У стрелка в Симагино нашли целый арсенал боеприпасов.

44-летнего Ильина нашли скончавшимся от пулевого ранения, были вызваны сапёры Росгвардии, так как под трупом нашлась граната. В ходе разминирования Ф-1 взорвалась, но тело не повредила. Мёртвый Ильин прижимал к себе автомат Калашникова, из которого стрелял по экскаватору.

Оперативники осмотрели брошенный BMW. В салоне машины лежал складной автомат АКС-74. Выяснилось, что оружие числится утраченным в Чечне в 1994–1996 годах. На автомате был глушитель. Кроме того, в автомобиле была и «Сайга», официально зарегистрированная на покойного, магазины к АК и под тысячу патронов. Изъяты были мобильный телефон Vertu и сам BMW.

Из дома и офиса Ильина после обыска изъяли рожки к автоматам, более полутора тысяч разнокалиберных патронов для гладкоствольного и нарезного оружия, глушители, дульные насадки для стволов, 3 гранаты РГ-42, ноутбуки.

Ночью 1 января Ильин приехал на BMW к стоянке техники под Симагино, где перерабатывался и продавался грунт. Он предложил охраннику уехать и предупредил, что в противном случае убьёт его. После мужчина достал автомат и высадил два магазина в экскаватор, после чего бросил гранату. Позже стрелка нашли мёртвым в снегу. «Фонтанка» подробно писала о случившемся. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Комментарии (14)

Ref
"рожки к автоматам". Рожки у мороженого, у автоматов- магазины.
260871543
Народ вооружается. Все продается и покупается. 90-е возвращаются.
муматор
глушитель или ПБС?
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