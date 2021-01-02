Треть умерших от COVID-19 за сутки пришлись на Петербург и Москву

В Петербурге за первые сутки нового года от COVID-19 умерли 76 человек — столько же и в Москве. На эти города пришелся каждый третий летальный исход в стране.



Как сообщает 2 января оперштаб по борьбе с коронавирусом, Петербург и Москва с огромным отрывом продолжают лидировать в смертельной статистике. Третьей по количеству летальных случаев идет Свердловская область — 17 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждены 447 смертей. За время пандемии в стране умерли более 58 тысяч человек. Из них в Петербурге — 7845.