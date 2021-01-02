FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Треть умерших от COVID-19 за сутки пришлись на Петербург и Москву

В Петербурге за первые сутки нового года от COVID-19 умерли 76 человек — столько же и в Москве. На эти города пришелся каждый третий летальный исход в стране.

Как сообщает 2 января оперштаб по борьбе с коронавирусом, Петербург и Москва с огромным отрывом продолжают лидировать в смертельной статистике. Третьей по количеству летальных случаев идет Свердловская область — 17 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждены 447 смертей. За время пандемии в стране умерли более 58 тысяч человек. Из них в Петербурге — 7845.

За сутки в Петербурге зарегистрированы 3742 случая заражения коронавирусом, в стране — 26 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Наталья Коптяева
Фонтанка, а где ваши, работающие все праздники, пункты вакцинации? Почему не проверяете свои писульки, или чиновникам лишь бы угодить?
NasushnyBread
Ну да - треть населения России проживает в Петербурге и Москве
В чём сенсация? 🤔
вадики
Да!????Как смотреть в глаза??Смертность самая большая в мире??Медицина не справляется??Губернатор не справляется????Власть не справляется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний