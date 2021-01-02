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Пешеход из ниоткуда. Камера сняла смертельную аварию на Маршала Захарова

В ДТП на юго-западе Петербурга погиб пешеход. Стремительным появлением на дороге он не оставил шансов водителю.

Об аварии в ночь на 2 января сообщили пользователи группы «ДТП и ЧП». Ехавший по улице Маршала Захарова автомобиль насмерть сбил человека на перекрестке с проспектом Кузнецова. От удара пешехода отбросило на тротуар.

«Фонтанка» публикует запись аварии. Камера не смогла поймать момент появления пешехода на проезжей части, но зафиксировала работу светофоров. Пешеходу горел красный.

Судя по тормозному пути, автомобиль двигался с невысокой скоростью.

Накануне синоптики предупреждали о пасмурной погоде, добавившей водителям дискомфорта.

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Комментарии (7)

magellan
А сколько пьяных в областных деревеньках, идут за бухлом по утрам, идут прямо по трассе,
Alex000
Бедный водитель. Из-за этой самой удачной попытки самоубийства ему теперь в лучшем случае условный срок светит, хотя конечно стоило бы вот таких вот перебегунов на красный реально к самоубийцам приравнивать.
nuga
Ночью-ходить по светофору на пустынной дороге? Встретились оба в одной точке,это судьба,пить нужно меньше.Когда училась водить авто,один раз вот так из за сугроба,как заяц,выскочил дед с палкой и сиганул,как ошпаренный перед машиной,хорошо,рядом сидел инструктор и он среагировал,нажав на тормоз.И тогда я поняла-никаких машин ,в жизни проблем и так хватает,чтобы вешать на себя это корыто и отвечать за сбитых детей,дедов и прочих пешеходов.
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