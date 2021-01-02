В ДТП на юго-западе Петербурга погиб пешеход. Стремительным появлением на дороге он не оставил шансов водителю.



Об аварии в ночь на 2 января сообщили пользователи группы «ДТП и ЧП». Ехавший по улице Маршала Захарова автомобиль насмерть сбил человека на перекрестке с проспектом Кузнецова. От удара пешехода отбросило на тротуар.

«Фонтанка» публикует запись аварии. Камера не смогла поймать момент появления пешехода на проезжей части, но зафиксировала работу светофоров. Пешеходу горел красный.