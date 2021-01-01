Второй день нового года выдастся снежным, но тёплым, а оттого малокомфортным. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 1 января со ссылкой на прогноз синоптиков, завтра ожидается облачная погода с мокрым снегом, который ночью и утром местами будет сильным.

В отдельных районах города будет наблюдаться налипание снега, на дорогах — гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, восточный, 5–10 м/с, днем юго-восточный, южный, 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.