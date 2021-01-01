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Лучше посидеть дома. В субботу МЧС ждёт гололедицу и мокрый снег

Второй день нового года выдастся снежным, но тёплым, а оттого малокомфортным. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 1 января со ссылкой на прогноз синоптиков, завтра ожидается облачная погода с мокрым снегом, который ночью и утром местами будет сильным.

В отдельных районах города будет наблюдаться налипание снега, на дорогах — гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, восточный, 5–10 м/с, днем юго-восточный, южный, 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Петроградская сторона, 1 января 2021 г.
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников 
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.
Петроградская сторона, 1 января 2021 г.Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Эээ.. А Соль Белова?!! Мало насыпали?!!
mavar
Хорошо тебя торкнуло...
hal9000
Я небуду дома сидеть...всегда сидел а теперь небуду..специально пойду гулять без шапки по снегу..упаду сломаю ногу или руку скорая приедет а я им скажу чтоб не лечили..буду со сломанной ходить..потомучто мне так хочется...противоречивый я делать буду наоборот все...
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