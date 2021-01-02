Петербург во власти «Киры» — мокрый снег угрожает автомобилистам, деревьям и проводам

Петербург 2 января окажется в центральной части антициклона с красивым именем «Кира». Синоптики обещают облачную погоду, пройдет мокрый снег с дождём, который может налипать на провода и деревья. Об этом заявил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.



«Температура воздуха составит +1…+3°, по области -2…+3°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — добавил точных данных синоптик.

Накануне ГУ МЧС по Петербургу предупреждало о гололедице на дорогах и сильных метелях в отдельных районах.