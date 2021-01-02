Тяжёлая авария произошла 1 января под Петербургом — по словам очевидцев, смертельная.
На автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» не доезжая поворота на Вырицу столкнулись встречные «Мазда СХ-7» и старенький «Форд». Это было типичное «лобовое» ДТП, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, в «Форде» находился только водитель, он погиб. В «Мазде», как пишут в группе, «девушка средняя (с её слов, за рулём была) и два пассажира лёгкие, пассажиры пьяные».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Первая смертельная авария в этом году произошла под Петербургом на трассе «Сортавала» около «Меги Парнас». «Хёндэ Солярис» намотало на столб, погиб один человек.