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ДТП под Петербургом: «лбы» превратились в месиво

Тяжёлая авария произошла 1 января под Петербургом — по словам очевидцев, смертельная.

На автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» не доезжая поворота на Вырицу столкнулись встречные «Мазда СХ-7» и старенький «Форд». Это было типичное «лобовое» ДТП, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, в «Форде» находился только водитель, он погиб. В «Мазде», как пишут в группе, «девушка средняя (с её слов, за рулём была) и два пассажира лёгкие, пассажиры пьяные».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Первая смертельная авария в этом году произошла под Петербургом на трассе «Сортавала» около «Меги Парнас». «Хёндэ Солярис» намотало на столб, погиб один человек.

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Комментарии (1)

264758831
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Заранее большое человеческое спасибо...
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