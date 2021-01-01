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Первое смертельное ДТП в новом году: у «Меги Парнас» «Солярис» намотало на столб

Первое смертельное ДТП в новом, 2021 году произошло на трассе у границы Петербурга.

Как пишет 47news, 1 января около 12:30 на автодороге А-121 «Сортавала» неподалеку от торгового центра «Мега Парнас» легковой автомобиль врезался в мачту освещения.

Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"» / vk.com/pss_agalatovo
Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"» / vk.com/pss_agalatovo

На место аварии выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ 94. Спасатели выяснили, что в «Хёндэ Солярисе» один человек погиб, ещё один пострадал — он был зажат в салоне. Его деблокировали и с различными травмами передали сотрудникам скорой помощи, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"» в своём паблике «ВКонтакте».

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Комментарии (4)

killbeachtrash
Во первых всех в Новым годом ! Во вторых обучение в автошколах надо начинать словами "Машина является средством повышенной опасности, вы в любой момент можете стать инвалидом на всю жизнь, на скамье подсудимых, всю жизнь оплачивать долги в результате ДТП и просто смертью. Распишитесь пожалуйста об этой информированности Вас".
dmitry_spb
Пора уже перестать продавать белые "солярисы" с ручной кпп, они опасны! И белые "поло" тоже..
Papsik
Сволочь
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