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«Это очень много». 39 человек встретили Новый год на Эльбрусе

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Новогоднюю ночь на самой высокой точке Европы встретили 39 человек.

Как рассказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, 1 января на горе находилось 11 групп. «Для этого времени года, конечно, это очень много», — оценил собеседник агентства.

Высота Эльбруса — 5642 метров, ежегодно на него поднимается до 10 тысяч альпинистов. Гора считается сравнительно простой для подъема, однако ежегодно на ней гибнет 15–20 человек — в первую очередь, из-за погодных условий.

Минувшей осенью на Эльбрусе пропала петербурженка Екатерина Климовская. Она совершала восхождение в составе группы на восточную вершину по северному склону. Ее поиски продолжались 10 дней.

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