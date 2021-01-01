Новогоднюю ночь на самой высокой точке Европы встретили 39 человек.

Как рассказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, 1 января на горе находилось 11 групп. «Для этого времени года, конечно, это очень много», — оценил собеседник агентства.

Высота Эльбруса — 5642 метров, ежегодно на него поднимается до 10 тысяч альпинистов. Гора считается сравнительно простой для подъема, однако ежегодно на ней гибнет 15–20 человек — в первую очередь, из-за погодных условий.