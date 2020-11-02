Спасатели покинули Эльбрус. Пропавшая петербурженка не найдена

Спасатели завершили поисковые работы на Эльбрусе. Пропавшая петербурженка не найдена. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края 2 ноября.



Последний выход на склон спасатели совершили 30 октября, сейчас сотрудники МЧС вернулись в пункт постоянного пребывания. Поиски могут возобновиться, если кто-то из участников групп, совершающих восхождение, заметит личные вещи пропавшей альпинистки.

Екатерина Климовская из Петербурга пропала на Эльбрусе 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы на восточную вершину по северному склону. Сложный маршрут сделала труднопроходимым погода. «Фонтанка» подробно писала о ситуации, в которой оказались альпинисты.