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02.11.2020 18:11
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Спасатели покинули Эльбрус. Пропавшая петербурженка не найдена

Спасатели завершили поисковые работы на Эльбрусе. Пропавшая петербурженка не найдена. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края 2 ноября.

Последний выход на склон спасатели совершили 30 октября, сейчас сотрудники МЧС вернулись в пункт постоянного пребывания. Поиски могут возобновиться, если кто-то из участников групп, совершающих восхождение, заметит личные вещи пропавшей альпинистки.

Екатерина Климовская из Петербурга пропала на Эльбрусе 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы на восточную вершину по северному склону. Сложный маршрут сделала труднопроходимым погода. «Фонтанка» подробно писала о ситуации, в которой оказались альпинисты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

263214041
Когда-нибудь пробовали найти что-нибудь в снежных горах?
hal9000
А может нашли да не достать..как можно не найти если район поиска известен...?!..примерно то должно ведь понятно где она там грохнулась
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