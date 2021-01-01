Ещё одно ДТП со столбом: в Петергофе на Бабигонском шоссе, напротив кладбища, 1 января фургон «Форд Транзит» врезался в осветительную опору. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, водитель оказался заблокирован в салоне. Спасатели отжали дверь, и он вышел сам. В комментариях добавляют, что он не пострадал.