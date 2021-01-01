Ещё одно ДТП со столбом: в Петергофе на Бабигонском шоссе, напротив кладбища, 1 января фургон «Форд Транзит» врезался в осветительную опору. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По их словам, водитель оказался заблокирован в салоне. Спасатели отжали дверь, и он вышел сам. В комментариях добавляют, что он не пострадал.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» отмечают, что после поступления информации о происшествии бригада электриков оперативно прибыла на место и осмотрела светотехническое оборудование. «Состояние сетей электроснабжения уличного освещения, светильника, опоры находится в пределах нормативного. Уличное освещение объекта работает в штатном режиме», — отмечают в «Ленсвете».
Похожее ДТП — со столбом — произошло сегодня на трассе «Сортавала» около «Меги Парнас». В нём один человек погиб и один пострадал.