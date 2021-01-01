FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

У кладбища в Петергофе фургон пытался, но не смог погасить свет

Ещё одно ДТП со столбом: в Петергофе на Бабигонском шоссе, напротив кладбища, 1 января фургон «Форд Транзит» врезался в осветительную опору. Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По их словам, водитель оказался заблокирован в салоне. Спасатели отжали дверь, и он вышел сам. В комментариях добавляют, что он не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» отмечают, что после поступления информации о происшествии бригада электриков оперативно прибыла на место и осмотрела светотехническое оборудование. «Состояние сетей электроснабжения уличного освещения, светильника, опоры находится в пределах нормативного. Уличное освещение объекта работает в штатном режиме», — отмечают в «Ленсвете».

Похожее ДТП — со столбом — произошло сегодня на трассе «Сортавала» около «Меги Парнас». В нём один человек погиб и один пострадал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний