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Супруга Джо Байдена во время обращения не смогла взорвать хлопушку, а потом и вовсе сломала её

Джилл Байден, которой предстоит в скором времени стать первой леди США, не смогла выпустить конфетти из хлопушки. Конфуз случился во время интервью с избранным президентом Джо Байденом и его супругой. Разговор транслировался на Таймс-сквер в канун Нового года.

Байден и его супруга побеседовали с журналистом в рамках ежегодной новогодней передачи Rockin Eve. Джо и Джилл поблагодарили американских медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, а также призвали граждан привиться от COVID-19.

Президентская чета планировала закончить свое новогоднее видеообращение эффектным взрывом конфетти, однако Джилл не справилась с хлопушкой, а затем и вовсе сломала практически пополам.

В соцсетях многие нашли это милым, некоторые пошутили, что во всём виноват Китай.

Это не самое страшное, что может случиться во время новогоднего обращения. В Калининграде, например, местный канал «отрезал» президенту Владимиру Путину половину головы.

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Комментарии (5)

Papsik
Старенькие они!
Skazochny
Где новость, что состояние семьи Байдена меньше,чем задекларировано у председателя Мосгордумы?
kоt-obormot
Это знак!
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