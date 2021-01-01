Джилл Байден, которой предстоит в скором времени стать первой леди США, не смогла выпустить конфетти из хлопушки. Конфуз случился во время интервью с избранным президентом Джо Байденом и его супругой. Разговор транслировался на Таймс-сквер в канун Нового года.
Байден и его супруга побеседовали с журналистом в рамках ежегодной новогодней передачи Rockin Eve. Джо и Джилл поблагодарили американских медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, а также призвали граждан привиться от COVID-19.
Президентская чета планировала закончить свое новогоднее видеообращение эффектным взрывом конфетти, однако Джилл не справилась с хлопушкой, а затем и вовсе сломала практически пополам.
Joe Biden’s achievements summed up in 6 seconds.#FuckingLosers pic.twitter.com/XHXWACfRCt— Uncensored USA 🇺🇸 (@CarlosSimancas) January 1, 2021
В соцсетях многие нашли это милым, некоторые пошутили, что во всём виноват Китай.
Это не самое страшное, что может случиться во время новогоднего обращения. В Калининграде, например, местный канал «отрезал» президенту Владимиру Путину половину головы.