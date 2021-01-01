Небольшой казус произошёл во время трансляции новогоднего обращения Владимира Путина в Калининграде. Местный телеканал «Каскад» показал только нижнюю часть лица президента. Жители наблюдали за говорящим ртом и не могли взглянуть в глаза лидеру страны. 1 января фотографии калининградских телевизоров со странной картинкой оказались в Сети.
Местные жители отмечают, что «Каскад» показал поздравление губернатора Антона Алиханова раньше, чем поздравление Путина. И с ним всё было нормально.
Шок:контент из Калининграда!— Пивная Императрица (@Olia_Loginova) December 31, 2020
ПУТИНА ОБРЕЗАЛИ В КАЖДОМ ДОМЕ pic.twitter.com/qAyA3Y0346
Россиянам в новогоднюю ночь показали и поздравление киберпрезидента. Кроме него в ролике есть убегающая елка и знакомый многим фермер.