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Читай по губам. Калининградское телевидение «отрезало» Путину полголовы во время обращения

Небольшой казус произошёл во время трансляции новогоднего обращения Владимира Путина в Калининграде. Местный телеканал «Каскад» показал только нижнюю часть лица президента. Жители наблюдали за говорящим ртом и не могли взглянуть в глаза лидеру страны. 1 января фотографии калининградских телевизоров со странной картинкой оказались в Сети.

Местные жители отмечают, что «Каскад» показал поздравление губернатора Антона Алиханова раньше, чем поздравление Путина. И с ним всё было нормально.

Россиянам в новогоднюю ночь показали и поздравление киберпрезидента. Кроме него в ролике есть убегающая елка и знакомый многим фермер.

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Комментарии (6)

nuga
Механик местный уже выпил и отрезал полголовы,решив,что и так сойдёт.
мухомор
Какой-то странный местный троллинг. Обращение показывают по трём федеральным каналам. Зачем дублировать на каком-то местном каскаде непонятно. Ну да в твиттер написать про шок-контент.
svs57
Нужно было по шее резать! Эх! Такой шанс был :)
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