Небольшой казус произошёл во время трансляции новогоднего обращения Владимира Путина в Калининграде. Местный телеканал «Каскад» показал только нижнюю часть лица президента. Жители наблюдали за говорящим ртом и не могли взглянуть в глаза лидеру страны. 1 января фотографии калининградских телевизоров со странной картинкой оказались в Сети.

Местные жители отмечают, что «Каскад» показал поздравление губернатора Антона Алиханова раньше, чем поздравление Путина. И с ним всё было нормально.