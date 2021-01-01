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Страдающий бессонницей 66-летний петербуржец запутался после ночи в компьютерном клубе

66-летний житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию и сообщил об угоне своего коричневого внедорожника Suzuki Jimny. Машина нашлась в соседнем дворе, а мужчине пришлось объясниться.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, пенсионер позвонил в ГУ МВД накануне. Он потерял свой Suzuki: был уверен, что оставил машину у дома № 27 по проспекту Просвещения, но утром 31 декабря на месте не нашел.

Вскоре ему пришлось снова звонить в полицию, потому что внедорожник нашёлся в соседнем дворе. Инициатор пояснил, что страдает бессонницей. В ночь на 31 декабря он поехал играть в компьютерный клуб, а домой вернулся пешком, благополучно забыв об этом. Как — уже другой вопрос. В общем, петербуржец признал, что поторопился сообщать об угоне, не разобравшись в ситуации.

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Комментарии (3)

wadim58
Главное, чтоб напарница была сексуальная!
bluxer
Как ни странно, открываются компьютерные клубы. 20 лет такого не было.
Skazochny
Играть в компьютерный клуб???????
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