Страдающий бессонницей 66-летний петербуржец запутался после ночи в компьютерном клубе

66-летний житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию и сообщил об угоне своего коричневого внедорожника Suzuki Jimny. Машина нашлась в соседнем дворе, а мужчине пришлось объясниться.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, пенсионер позвонил в ГУ МВД накануне. Он потерял свой Suzuki: был уверен, что оставил машину у дома № 27 по проспекту Просвещения, но утром 31 декабря на месте не нашел.

Вскоре ему пришлось снова звонить в полицию, потому что внедорожник нашёлся в соседнем дворе. Инициатор пояснил, что страдает бессонницей. В ночь на 31 декабря он поехал играть в компьютерный клуб, а домой вернулся пешком, благополучно забыв об этом. Как — уже другой вопрос. В общем, петербуржец признал, что поторопился сообщать об угоне, не разобравшись в ситуации.