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Умер рэпер MF Doom, постоянно носивший маску

Британский рэпер MF Doom (его настоящее имя Дэниэл Думилей), известный тем, что постоянно носил маску, скончался в возрасте 49 лет. СМИ об этом пишут 1 января.

О смерти сообщила супруга рэпера Джасмин в Instagram вечером 31 декабря: «Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 декабря» (цитата по РИА Новости). В семье остались пять детей.

Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил смерть в беседе с журналистом Rolling Stone, но причины не назвал.

Компания Nike в 2007 году выпустила посвящённые музыканту кроссовки MF Doom.

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Комментарии (9)

Onetwo12
Большой артист, очень жаль.
vitor
Раз причину смерти не говорят, значит однозначно передоз!
AP-SPb
Да ну, они все врут. Такого не может быть. Он же все время в маске был. А такие, как верят хомячки, живут вечно и никакая зараза им не страшна.
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