Умер рэпер MF Doom, постоянно носивший маску

Британский рэпер MF Doom (его настоящее имя Дэниэл Думилей), известный тем, что постоянно носил маску, скончался в возрасте 49 лет. СМИ об этом пишут 1 января.

О смерти сообщила супруга рэпера Джасмин в Instagram вечером 31 декабря: «Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 декабря» (цитата по РИА Новости). В семье остались пять детей.