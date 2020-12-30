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Эвакуатор уронил машину на Петроградской стороне и несколько метров тащил ее «лицом» по асфальту

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14357985" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Автомобилист оказался свидетелем чудес эвакуации в Петроградском районе Петербурга. Эвакуатор, что называется, повозил «лицом» по асфальту машину, которую перевозил. Это попало на камеру видеорегистратора.

ДТП произошло на пересечении Малого проспекта П.С. и Пионерской улицы в двенадцатом часу дни 30 декабря, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей. На записи видно, как при повороте направо с платформы эвакуатора падает находящийся там легковой автомобиль и повисает, упираясь передним бампером в асфальт. Несколько метров эвакуатор продолжает движение, волоча машину бампером по дороге, и только потом останавливается.

На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», момент падения автомобиля видно более подробно. Задела ли машина при этом какой-то из припаркованных вдоль улицы автомобилей, точно сказать сложно.

Впрочем, владельцам стоящих машин еще повезло, что эвакуатор не уронил свой груз прямо на автомобили. В 2016 году в Кирове, например, «Ладу Калину» так уронили на «Ягуар». После этого водитель эвакуатора, по его словам, фактически лишился работы, а потом его еще и избили.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14357985" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Maiok
Беспредельщики эти эвакуаторщики. Привлечь к ответвенности по полной!!! Мало того, что ездить не умеют, так даже пользоваться своей техникой не научились!
мухомор
Фонтанка запросила информацию у ГИБДД о произошедшем?
Наталия П
Какой вдвойне "приятный" подарок владельцу на новый год.. Мало того что эвакуировали, так еще и пожёванная будет
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