Автомобилист оказался свидетелем чудес эвакуации в Петроградском районе Петербурга. Эвакуатор, что называется, повозил «лицом» по асфальту машину, которую перевозил. Это попало на камеру видеорегистратора.
ДТП произошло на пересечении Малого проспекта П.С. и Пионерской улицы в двенадцатом часу дни 30 декабря, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей. На записи видно, как при повороте направо с платформы эвакуатора падает находящийся там легковой автомобиль и повисает, упираясь передним бампером в асфальт. Несколько метров эвакуатор продолжает движение, волоча машину бампером по дороге, и только потом останавливается.
На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», момент падения автомобиля видно более подробно. Задела ли машина при этом какой-то из припаркованных вдоль улицы автомобилей, точно сказать сложно.
Впрочем, владельцам стоящих машин еще повезло, что эвакуатор не уронил свой груз прямо на автомобили. В 2016 году в Кирове, например, «Ладу Калину» так уронили на «Ягуар». После этого водитель эвакуатора, по его словам, фактически лишился работы, а потом его еще и избили.