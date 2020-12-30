«Предъявлять не будем, репутация дороже». После волны обысков реабилитирован основатель автосалона «Авангард»

Следствие сняло подозрения с совладельца известного в Петербурге автосалона «Авангард» Олега Миронова — официального дилера Mersedes. Спустя полгода после летних обысков по делу об обналичивании денег, под конец декабря государство предложило ему возместить ущерб. Его компаньон, бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский ответил «Фонтанке», будут ли они подсчитывать убытки после атаки силовиков.

По информации «Фонтанки», на днях Главное следственное управление регионального ГУ МВД вынесло постановление о прекращении уголовного преследования в отношении петербургского бизнесмена Олега Миронова — основателя автосалона «Авангард» в Приморском районе, являющегося, как известно, официальным дилером Mersedes.

В июне этого года наше издание сообщало о десятках обысков, прошедших в коммерческих фирмах и частных квартирах петербургских предпринимателей по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, чаще именуемой обналом. Тогда оперативники заглянули в гости и в сам салон «Авангард», и в дом Миронова. Если из автосалона были изъяты серверы, то, как в тот день прокомментировал его компаньон, известный в прошлом хоккеист Максим Сушинский, «… Олега вообще положили на пол на глазах у четверых детей». В данный момент по этому уголовному делу проходят двое обвиняемых, а с Миронова сняты все подозрения. «Прекратить уголовное преследование в отношении Миронова Олега Дмитриевича», «признать за ним право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием» — последние цитаты из постановления следователя. Если при старте этой истории Олег Миронов лежал на полу и ему было неудобно комментировать ситуацию, то сегодня, 30 декабря, он подтвердил свое избавление от внимания силовиков. «Да, это так. А что тут говорить-то? Все, кто надо, — те знают уже», — ответил он, сославшись на занятость.