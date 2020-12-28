FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
Печать

Яндекс Go опубликовал главные цифры о поездках в такси и заказах еды

Предновогодние дни — время подводить итоги. Приложение Яндекс Go не осталось в стороне и тоже предлагает пользователям новогоднюю статистику. Если вы еще не заглянули в нее, сейчас подходящий момент сделать это.

Фото: pixabay.com

Новую функцию сервис Яндекса Go ввел, зная, как все любят посмотреть на результаты года в цифрах. Найти статистику-2020 просто: нужно обновить приложение до последней версии, увидеть на карте мандаринку (или соответствующий раздел внизу под тарифами) и нажать на нее.

Что вы увидите? Сколько поездок вы совершили на такси, сколько раз заказывали товары из Лавки, сколько раз вы оставили чаевые, сколько раз водители ставили лайк вам. Яндекс Go покажет итоги по 10 разным параметрам, и, возможно, они удивят вас.

Яндекс Go — приложение для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и сотне других городов России.

Новости компаний.

Фото: pixabay.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний