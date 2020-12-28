Яндекс Go опубликовал главные цифры о поездках в такси и заказах еды

Новую функцию сервис Яндекса Go ввел, зная, как все любят посмотреть на результаты года в цифрах. Найти статистику-2020 просто: нужно обновить приложение до последней версии, увидеть на карте мандаринку (или соответствующий раздел внизу под тарифами) и нажать на нее.
Что вы увидите? Сколько поездок вы совершили на такси, сколько раз заказывали товары из Лавки, сколько раз вы оставили чаевые, сколько раз водители ставили лайк вам. Яндекс Go покажет итоги по 10 разным параметрам, и, возможно, они удивят вас.
Яндекс Go — приложение для заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и сотне других городов России.
Новости компаний.