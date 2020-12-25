Егор Крид и Моргенштерн ответят за песню «Владимир Путин — молодец». Коммунист защищает права на композицию

Автор песни «Владимир Путин — молодец», член партии «Коммунисты России» Олег Лихачев намерен судиться с исполнителями Моргенштерном и Егором Кридом. Как рассказал он 25 декабря в эфире телеканала «Дождь», он уверен: его авторские права были нарушены.
«Я надеюсь, что с этой замечательной командой прекрасных юристов справедливость восторжествует. Мои авторские права, как мы считаем, были нарушены, потому что я разрешения на использование своего хита не давал, и получилось, что ребятки, используя мой хит, — а все у них монетизировано — они везде за это получили деньги. Они везде, а я в “нигде”», — объяснил Лихачев в эфире телеканала.
Композитор уже выслал досудебную претензию на 300 тысяч рублей в адрес Моргенштерна. По данным «Новой газеты», заявление Лихачева на Егора Крида поступило в управление Следственного комитета по Москве. Жалоба подана «за незаконное использование своего произведения в коммерческих целях без его согласия» (ст. 146 УК РФ).
В припеве песни поется: «Владимир Путин — молодец! Политик, лидер и борец! Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал». Лихачев рассказал, что она была написана в 2014 году с целью искренней поддержки президента.
«Эта песня носила политический характер лишь первые два года, 2014-2015 годы. Эта песня уже своего рода юмор, TikTok и своего рода нравственный маяк для персонажа этой песни. Я бы хотел, чтобы он соответствовал содержанию», — отметил Лихачев. Он добавил, что позже изменил свои взгляды, и в 2018 году написал песню иного содержания — «Я отрекаюсь от Путина».
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о другом политическом хите — песне о главе петербургского МО «Лиговка-Ямская» Вадиме Войтановском.