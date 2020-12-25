Егор Крид и Моргенштерн ответят за песню «Владимир Путин — молодец». Коммунист защищает права на композицию

Автор песни «Владимир Путин — молодец», член партии «Коммунисты России» Олег Лихачев намерен судиться с исполнителями Моргенштерном и Егором Кридом. Как рассказал он 25 декабря в эфире телеканала «Дождь», он уверен: его авторские права были нарушены.



«Я надеюсь, что с этой замечательной командой прекрасных юристов справедливость восторжествует. Мои авторские права, как мы считаем, были нарушены, потому что я разрешения на использование своего хита не давал, и получилось, что ребятки, используя мой хит, — а все у них монетизировано — они везде за это получили деньги. Они везде, а я в “нигде”», — объяснил Лихачев в эфире телеканала.

