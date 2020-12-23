FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Роман «Прокурор и секретная комната» оказался рассказом. Егоров написал заявление

Переезд сотрудника прокуратуры Александра Егорова из Петербурга в Коми стал не только рекордно короткой службой, но финалом карьеры для сотрудника надзорного ведомства.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, исполняющий обязанности главы Сыктывкарской транспортной прокуратуры Егоров Александр Васильевич написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Предшествовал этому скандал, описанный «Фонтанкой» накануне. Прокурор приехал на новое место службы. Решил поближе познакомиться с коллективом. В ходе вечернего общения «поувольнял» половину. А затем, спасаясь от их гнева, заперся в «секретной комнате», откуда его вынимали с помощью сотрудников МЧС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

FollowMe
- Сашка, ты что делаешь?
- В секретной комнате документами закусываю
- А, ну ладно, только в церкви не танцуй!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний