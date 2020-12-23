Роман «Прокурор и секретная комната» оказался рассказом. Егоров написал заявление

Переезд сотрудника прокуратуры Александра Егорова из Петербурга в Коми стал не только рекордно короткой службой, но финалом карьеры для сотрудника надзорного ведомства.



Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, исполняющий обязанности главы Сыктывкарской транспортной прокуратуры Егоров Александр Васильевич написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Предшествовал этому скандал, описанный «Фонтанкой» накануне. Прокурор приехал на новое место службы. Решил поближе познакомиться с коллективом. В ходе вечернего общения «поувольнял» половину. А затем, спасаясь от их гнева, заперся в «секретной комнате», откуда его вынимали с помощью сотрудников МЧС.

