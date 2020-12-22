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На месте гостиницы «Россия» в Петербурге может появиться 460-метровый небоскреб

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал 22 декабря предложение об установлении предельной высоты строительства в 460 метров на участке напротив Московского парка Победы. Сейчас он занят гостиницей «Россия».

Общественные слушания по изменению предельной высоты должны завершиться уже 31 декабря. Это один из необходимых этапов для рассмотрения городской комиссией.

Если разрешение в итоге будет получено, на юге Петербурга может появиться небоскреб, сопоставимый по высоте с Лахта Центром (462 м.). Его потенциальными инвесторами могут стать структуры, близкие к акционерам гостиничной группы «Каротекст». В разной форме и в разных долях они контролируют гостиницы «Россия», «Выборгская», пансионат «Балтиец» и другие активы.

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Комментарии (11)

Cveta
Московский район не то место , где нужен такой новодел среди сталинских домов. Ну а построят, то московский и рядом все будет одна большая пробка, там и сейчас не свободно
walker_5e4cd299a1c68
Ай, молодец наш губер.
Скоро такими темпами кроме эрмитажа исторических зданий ни одного не останется-все под снос, а деньги в карманы. Аварийным то признали здание ужо аль нет? Мне вот интересно, корона не ослабевает (по словам той же фонтанки показывающей рост), на посещение спорт мероприятий-запрет, туристов нет, у нас в конце концов что, гостиницы не справляются с потоком? Для каких целей, для кого все это строится?
Владислав Гольянов
Они охренели
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