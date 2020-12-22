На месте гостиницы «Россия» в Петербурге может появиться 460-метровый небоскреб

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал 22 декабря предложение об установлении предельной высоты строительства в 460 метров на участке напротив Московского парка Победы. Сейчас он занят гостиницей «Россия».



Общественные слушания по изменению предельной высоты должны завершиться уже 31 декабря. Это один из необходимых этапов для рассмотрения городской комиссией.



Если разрешение в итоге будет получено, на юге Петербурга может появиться небоскреб, сопоставимый по высоте с Лахта Центром (462 м.). Его потенциальными инвесторами могут стать структуры, близкие к акционерам гостиничной группы «Каротекст». В разной форме и в разных долях они контролируют гостиницы «Россия», «Выборгская», пансионат «Балтиец» и другие активы.

