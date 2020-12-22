Девять друзей Оушена по-российски. В суде ждут налетчиков, которые выносили в Петербурге и Москве миллионы под видом полиции, ФСБ и СК

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 22 декабря, Максим Родионов, Александр Соболев, Вячеслав Васильев, Роман Аксенов, Антон Анагин и Константин Николаев обвиняются в разбоях, хищении автомобилей, приобретении и хранении оружия, а также незаконном лишении свободы.

Следственный комитет завершил расследование дела о серии разбойных нападений. На скамью подсудимых готовятся пересадить шестерых, еще одного везут из Германии. Двое участников хитроумных схем пока в розыске и явно за границей.

Вместе с еще тремя фигурантами (двое в розыске, третьего нашли в Германии и готовят к экстрадиции) они в 2017 году вошли в группу «для систематического совершения разбойных нападений на граждан и организации в целях хищения их имущества и иных преступлений» на территории Москвы и Санкт-Петербурга.



В марте 2018 года налетчики под видом сотрудников полиции проникли в квартиру в Петербурге, где под угрозой оружия отняли у хозяев 5 млн рублей.



Через четыре месяца уже в Москве группа в форме с символикой ФСБ и СК России ворвалась в один из офисов. Сотрудников избили, заперли в подсобных помещениях под угрозой оружия, после чего похитили более 480 млн рублей.



После задержания участников группы в Петербурге сотрудниками СК, ФСБ и полиции был найден схрон оружия и боеприпасов.



Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

