Бывшие абоненты Sumtel получат новую сеть

В финансовом плане пользователи разницы не увидят: не изменились порядок предоставления услуг и их стоимость. Также сохранились все внесенные клиентами авансовые средства. Для присоединения к «Ростелекому» действует простая юридическая процедура: согласие на продолжение работы с новым оператором можно дать, нажав кнопку в специальном всплывающем окне на сайте провайдера или проведя очередной платеж на новые реквизиты. Сейчас большинство клиентов Sumtel перешли на новые договорные отношения и биллинг «Ростелекома».

Оператор Sumtel прекратил работу в Санкт-Петербурге, все права и обязанности по договорам оказания услуг связи его городским абонентам были переданы «Ростелекому». Сейчас ведется адаптация сетей оператора для экс-абонентов Sumtel.

Чтобы снизить риск аварийных ситуаций и повысить надежность инфраструктуры ушедшего с рынка провайдера, «Ростелеком» провел ее детальный аудит. Техническая проверка показала: у пока еще вполне работоспособных сетей сильно ограничен ресурс, а степень износа местами довольно высока. Кроме того, их надо было адаптировать, чтобы сделать частью инфраструктуры «Ростелекома». К декабрю работы выполнены для 80% экс-клиентов Sumtel, остальные пользователи находятся в состоянии перехода.

После завершения процесса адаптации инфраструктуры обслуживание будет осуществляться на базе современного высокопроизводительного ядра сети «Ростелекома». Абоненты смогут выбирать услуги и тарифы из обширного перечня под брендом компании. Это не только доступ в интернет и IP-телевидение Wink, но и сервисы умного дома с видеонаблюдением.

Часть абонентов уже могут воспользоваться современной технологией GPON, предполагающей прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры. После смены способа доступа им будет доступен тарифный план со скоростью доступа в сеть до 800 мбит/с.