Стало известно, в каких именно убийствах следователи подозревают Тесака и его соратников

Следователи СК России считают, что ныне покойный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак причастен к убийству двух человек. Обвиняемыми по делу уже проходят ультраправые активисты Сергей Маршаков и Максим Аристархов. Об этом 18 декабря ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевич.



«СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину», — сказал Михальчик.