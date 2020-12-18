Стало известно, в каких именно убийствах следователи подозревают Тесака и его соратников

Следователи СК России считают, что ныне покойный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак причастен к убийству двух человек. Обвиняемыми по делу уже проходят ультраправые активисты Сергей Маршаков и Максим Аристархов. Об этом 18 декабря ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевич.
«СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину», — сказал Михальчик.
По словам защитника, Аристархов и Маршаков обвиняются в убийстве, получившем известность в 2007 году, когда в Интернете появился видеоролик, где на фоне флага со свастикой были жестоко убиты уроженец Дагестана Шамиль Удаманов и выходец из Средней Азии, чья личность не установлена до сих пор.
Маршаков в настоящее время отбывает наказание за другое преступление. Его приговорили к 18 годам колонии за тяжёлое ранение сотрудника ФСБ, проводившего обыск в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста.
В начале декабря стало известно о третьей предсмертной записке, найденной во рту Максима Марцинкевича при вскрытии. Националист спрятал её, предварительно поместив в полимерный материал. Из содержания записки следует, что убийства, в которых Тесак признался, он не совершал, соратников своих оговорил.