FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Стало известно, в каких именно убийствах следователи подозревают Тесака и его соратников

Следователи СК России считают, что ныне покойный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак причастен к убийству двух человек. Обвиняемыми по делу уже проходят ультраправые активисты Сергей Маршаков и Максим Аристархов. Об этом 18 декабря ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевич.

«СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину», — сказал Михальчик.

По словам защитника, Аристархов и Маршаков обвиняются в убийстве, получившем известность в 2007 году, когда в Интернете появился видеоролик, где на фоне флага со свастикой были жестоко убиты уроженец Дагестана Шамиль Удаманов и выходец из Средней Азии, чья личность не установлена до сих пор.

Маршаков в настоящее время отбывает наказание за другое преступление. Его приговорили к 18 годам колонии за тяжёлое ранение сотрудника ФСБ, проводившего обыск в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста.

В начале декабря стало известно о третьей предсмертной записке, найденной во рту Максима Марцинкевича при вскрытии. Националист спрятал её, предварительно поместив в полимерный материал. Из содержания записки следует, что убийства, в которых Тесак признался, он не совершал, соратников своих оговорил.

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорил, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18» и принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

gencon
СК пугает какими - то убийствами. Это разве преступление в современной России? Вот ежели он твит написал какой, или призвал к чему - то , - тогда да! Злодей. А так, мы что - то не увидели ни одного посаженного прокурора после кровавой резни в Кущевке....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний