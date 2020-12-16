Шестеро мальчиков, которых освобождали в Колпино из заложников, покинули больницу. До переезда они остаются на попечении соцслужб

Дети, которых несколько часов удерживал в квартире в Колпино отец, переведены из больницы в Центр социального воспитания. Об этом «Фонтанке» 16 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге.



По данным детского омбудсмена, мальчики чувствуют себя сейчас хорошо.



Все время в больнице ребят посещала их мать. Она нашла временную работу и, как ранее заявляла соцслужбам, готовится к переезду с детьми в Архангельскую область, где у нее есть квартира. В центр мать также регулярно приезжает для встречи с мальчиками.

