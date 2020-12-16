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Шестеро мальчиков, которых освобождали в Колпино из заложников, покинули больницу. До переезда они остаются на попечении соцслужб

Дети, которых несколько часов удерживал в квартире в Колпино отец, переведены из больницы в Центр социального воспитания. Об этом «Фонтанке» 16 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге.

По данным детского омбудсмена, мальчики чувствуют себя сейчас хорошо.

Все время в больнице ребят посещала их мать. Она нашла временную работу и, как ранее заявляла соцслужбам, готовится к переезду с детьми в Архангельскую область, где у нее есть квартира. В центр мать также регулярно приезжает для встречи с мальчиками.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино 24 ноября. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож, объявил о захвате и потребовал её вернуть.

Квартиру готовились штурмовать, но скандалист сдался сам. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ээээ, это что за дрянь - биологический отец? что с отцом? в тюрягу, что ли, засунули?????????????????????????????????
Эрик Дрейван
Мать- одиночка с шесью детьми в Архангельских лесах...романтика.
2582033417
Редактора нет...
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