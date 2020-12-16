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Председателем комитета по делам ЗАГС назначена Оксана Маталина

Оксана Маталина назначена председателем комитета по делам записи актов гражданского состояния. Предыдущий руководитель ушел в Курортный район.

О назначении Маталиной Смольный сообщил 16 декабря. Ранее она работала заместителем председателя комитета.

До октября 2018 года главой комитета по делам ЗАГС была супруга нынешнего губернатора Петербурга Александра Беглова. После того, как он приступил к руководству городом, она покинула комитет, исполняющим обязанности стал Александр Забайкин. В сентябре он перешел на работу в аппарат губернатора Петербурга, а в начале декабря возглавил Курортный район вместо Натальи Чечиной, которая заняла должность председателя Горизбиркома.

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Комментарии (1)

Anatolevich
Одна крупная компания подбирает на работу сотрудников. Собеседование проводит сама начальница, такая стройненькая блондинка в кресле большого босса.
Начальница:
- К сожалению, вы нам не подходите.
Соискатель, понимая, что терять уже нечего, решил спросить:
- Подскажите секрет вашего успеха?
Начальница:
- Аа, понимаете, чтобы вырасти, нужно упорно трудиться.
Соискатель:
- Простите, не расслышал, у чего трудиться?
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