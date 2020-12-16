Председателем комитета по делам ЗАГС назначена Оксана Маталина

Оксана Маталина назначена председателем комитета по делам записи актов гражданского состояния. Предыдущий руководитель ушел в Курортный район.
О назначении Маталиной Смольный сообщил 16 декабря. Ранее она работала заместителем председателя комитета.
До октября 2018 года главой комитета по делам ЗАГС была супруга нынешнего губернатора Петербурга Александра Беглова. После того, как он приступил к руководству городом, она покинула комитет, исполняющим обязанности стал Александр Забайкин. В сентябре он перешел на работу в аппарат губернатора Петербурга, а в начале декабря возглавил Курортный район вместо Натальи Чечиной, которая заняла должность председателя Горизбиркома.