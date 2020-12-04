Элиту Петербурга оставили за человеком Бегловых

Александр Забайкин Фото: кадр из сюжета телеканала «Санкт-Петербург»

Администрации Курортного района утром, 4 декабря, представили нового руководителя: им стал 41-летний Александр Забайкин, до этого долго руководивший комитетом записи актов гражданского состояния.

Прежний руководитель, Наталья Чечина работала вместе с губернатором Александром Бегловым в Курортном районе еще в доисторическую эпоху. С 2019 года она возглавила районную администрацию, но в ноябре 2000-го понадобилась в Горизбиркоме. Еще один соратник Беглова вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский — также выходец из Курортного района.

Официальная биография сменившего её чиновника скупа: начал с должности инженера в НИИ Программных средств, закончив Государственный институт точной механики и оптики по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». С 2003 года — на государственной службе, в Смольном его карьера началась с должности специалиста первой категории в ЗАГСе. С 2004 года в этом комитете начала работать Наталья Беглова, супруга нынешнего губернатора Петербурга. По информации собеседника «Фонтанки», трудовой путь в этом комитете у Забайкина прерывался - он некоторое время работал в комитете по труду (в пресс-службе Курортного района не смогли подтвердить или опровергнуть этот факт его биографии). Затем вернулся в ЗАГС: с 2012 года работал заместителем Натальи Бегловой. Когда она покинула эту должность в связи с тем, что супруг стал губернатором, Забайкин оказался в статусе и.о. главы комитета и так им и проработал до сентября 2020 года. Один из собеседников «Фонтанки» вспоминает про работу Забайкина позитивно: «Благодаря ему, комитет оцифровал много данных, он там много чего оптимизировал и унифицировал».

Забайкин женат, у него двое дочерей. В прошлом году он закончил магистратуру юридического факультета Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Судя по декларации, живет его семья по чиновничьим меркам довольно аскетично: бюджетный автомобиль («Шевроле» 2014 года выпуска - аналог можно купить за 400 тысяч рублей), две квартиры небольшого метража в собственности и пользовании. В 2018 году заработал 2 млн рублей, став одним из самых малозарабатывающих руководителей комитетов. Еще один источник «Фонтанки», знакомый с Забайкиным, отметил, что он — выходец из простой семьи: мать работает в сфере медицины, сестра выучилась на провизора и работала в аптеке. По данным «Фонтанки», семья Забайкина соседствовала с семьей другого чиновника Смольного, ныне главы Центрального района Максима Мейксина. Он на 5 лет старше, но детство нынешних глав администраций районов, судя по всему, прошло в одном дворе. В 2015 году Забайкина наградили медалью «За безупречный труд и отличие» III степени за активное участие в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года в Арабской Республике Египет.

Еще один собеседник «Фонтанки», работающий со Смольным, отмечает, что сам Забайкин, работавший в последние два месяца в аппарате губернатора, не горел желанием переходить на работу в районную администрацию. «Он планировал работать с документами и только что открывшимся Центром управления регионом — проектом по сбору аналитики с социальных сетей и обратной связи органов власти и жителей. Это назначение — исключительно инициатива Александра Беглова. Он считает его способным и перспективным». Интересно, что в СМИ из медиа-империи Евгения Пригожина за несколько дней до назначения Забайкина в Курортный район вышла новость о том, что ему поручат заниматься единой системой электронного документооборота органов исполнительной власти Петербурга. Собеседники «Фонтанки» тогда не подтвердили эту информацию. А незадолго до ухода из района предыдущей руководительницы — Натальи Чечиной ряд СМИ в очень похожей друг на друга манере обвиняли её в жадности и других смертных грехах. По мнению одного из собеседников «Фонтанки», похожие друг на друга публикации на малоизвестных сайтах были частью борьбы за пост главы самого элитного района Петербурга.

Сам Александр Забайкин от общения с «Фонтанкой» отказался. Отметим, что пост главы Курортного района освободился благодаря переходу Натальи Чечиной на пост главы городской избирательной комиссии. Там она проработала долгое время, в том числе вместе с Александром Бегловым. Еще один соратник Беглова вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский — также выходец из Курортного района. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»