«От судьи зависит — будет ли много голов или матч превратится в бой». «Зенит» и «Спартак» снова готовы скандалить из-за судейских ошибок

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Уже сегодня, 16 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет матч «Зенит» — «Спартак» — противостояние, которое никогда не бывает скучным. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает судейские скандалы дерби двух столиц и задается вопросом: а можно ли отсудить так, чтобы все остались довольны?

Матчи «Зенита» и «Спартака» всегда носили напряженный характер, но в последнее время они все чаще приобретают скандальный оттенок из-за судейства или взгляда на это судейство из разных лагерей. Самой в этом смысле яркой игрой получилась совсем недавняя встреча в полуфинале Кубка России — 19 июля этого года в Санкт-Петербурге.



Как судили «Зенит» и «Спартак»

В той игре сначала фанаты петербургского клуба отметились баннером с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна. Это уже само по себе добавило красок в послематчевые комментарии. Москвичам также запомнилась работа главного судьи матча Сергея Иванова. По мнению спартаковцев, рефери не поставил в ворота «Зенита» два пенальти.

— Мы видим, на сегодняшний момент как-то так получается, что ошибки идут в сторону «Зенита», — жаловался на тот момент генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. — Я не знаю, что под этим. Но на следующий год всё может поменяться, или начнутся ошибки в пользу другой команды, — мы этого не знаем. Протест по судейству? Мы переночуем с этой мыслью и завтра скажем то, что думаем. Сегодня сложно, меня просто эмоционально бьёт, хочется сказать плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что я уважаю соперника.

Эмоционален был и сам Федун, предрекший «Зениту» крах в Лиге чемпионов.

— Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу, — говорил Федун. — У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может… Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.



Хотя даже те эксперты, которых сложно было упрекнуть в любви к «Зениту», отмечали, что в пользу «Спартака» в том сезоне ошибались гораздо чаще.

Судья Сергей Иванов оказался замешан и в другом скандальном матче между «Зенитом» и «Спартаком», который прошел 16 апреля 2016 года и закончился разгромом красно-белых со счетом 5:2. Несмотря на уверенную победу «Зенита» и по счету, и по игре, москвичи обвинили рефери в несправедливом судействе и даже опубликовали на официальном YouTube-канале видео с названием «Иванов против «Спартака».

1 декабря 2019 года «Спартак» предъявлял претензии судье Виталию Мешкову за то, что тот якобы пропустил игру рукой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в своей штрафной. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов. Но москвичи до сих пор уверены, что это произошло из-за фола Артема Дзюбы на игроке красно-белых. В то же время Мешков во втором тайме удалил полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева и пропустил попадание мяча в руку Зобнина у ворот столичной команды. Эти эпизоды, несмотря на победу, вызвали возмущение уже у руководства петербургского клуба.



— По поводу удаления Оздоева — правила можно читать формально, а можно рассмотреть и понять, что это за удар: умышленный или же касание, — говорил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Большинство специалистов считают, что, с учетом желтой карточки Оздоева, наказывать его второй желтой в этом эпизоде было нельзя.

Недвусмысленно намекал на нечестное судейство Александра Егорова в матче со «Спартаком» 16 апреля 2017 года тогдашний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. Москвичи выиграли 2:1, и румынский специалист сорвался.

— В матче со «Спартаком» мы имели полное преимущество, создавали моменты, там было два однозначных пенальти — за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой, — говорил Луческу. — Это происходит не в первый раз. У нас не было практически ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу.

Нынешний главный тренер петербургской команды Сергей Семак тоже как минимум однажды предъявлял претензии к работе судьи по итогам матча со «Спартаком». 17 марта 2019 года команды сыграли в Москве со счетом 1:1. Рефери Владимир Москалев, как считает Семак, не поставил чистый пенальти за нарушение Кутепова на Дзюбе.



Кто будет судить сейчас

Главным судьей матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак» назначен ценитель тяжелого рока Сергей Карасев. Этим фактом остались недовольны обе стороны. Карасев — москвич, а значит, нарушается принцип непредвзятости. Исключение для него было сделано как для арбитра ФИФА.

Но в Петербурге еще помнят совсем недавний эпизод — даже РФС признал ошибочным решение Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 15-го тура против «Ахмата» (2:2).

Однако статистика показывает, что Карасев в целом фартовый для «Зенита» судья. Он работал на 33 матчах с участием петербургской команды, в которых сине-бело-голубые 21 раз победили, трижды проигрывали и еще девять раз играли вничью. В домашних матчах при нем «Зенит» не проигрывал ни разу.

«Спартак» при Карасеве тоже чаще выигрывал, хотя в 2011 году после матча с ЦСКА (2:2) Леонид Федун пытался добиться полного отстранения московского арбитра.

— Такого судейства не припомню с бандитских времен начала 2000-х, — говорил тогда Федун. — И сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром. В какой-то момент даже с трибун ему кричали: «У тебя дети, что ли, в армии, что ты так судишь?» Так беспринципно подсуживать одной стороне — это невообразимо.



Как судить «Зенит» и «Спартак»?

С таким вопросом мы обратились к бывшему рефери Игорю Егорову, который неоднократно работал на матчах двух команд.

— Матчи «Зенита» и «Спартака» всегда проходили в таком напряженном режиме, — заявил он по телефону. — Это всегда было противостояние двух столиц, двух больших клубов. Это одни из самых зрелищных матчей в нашем чемпионате.

— Вы как-то особенно готовились к этому дерби?

— Абсолютно никак. Все как обычно: просматривал последние игры, каких-то отдельных футболистов, кто лидер, кто и как играет. Кстати, с каждым дерби становилось только проще. Ты и сам уже набираешься опыта, да и футболисты знают, чего от тебя ждать.

— Вы испытывали на себе давление руководства двух команд?

— Понимаете, всегда люди что-то говорили, позволяли себе какие-то реплики. От этого никуда не уйти. Судья всегда будет плохим, а игроки твоей команды хорошими. Тем не менее футбола без судей не бывает. Безусловно, судья имеет большое влияние на игру. Как у него пойдет работа, такой футбол мы и увидим — будет ли много голов или это будет бой.



— Претензии со стороны «Спартака» или «Зенита» к вам прилетали?

— Ничего особенного не отложилось в памяти. Были какие-то моменты с «Зенитом», но это скорее от того, что я им уже просто надоел как арбитр. В человеческом плане у нас были абсолютно нормальные отношения и с «Зенитом», и со «Спартаком».

— Спаллетти как-то говорил, что вы его персонально не любите.

— Ну он же не женщина, чтобы я его любил. Он — тренер, который выполнял свою работу, и выполнял ее очень хорошо, становясь чемпионом страны. Я не могу сказать, что я к кому-то из тренеров испытывал негатив и выходил на игру с установкой кого-то проучить.

— Слышал, что после истории с Казарцевым судьи особо не горят желанием судить «Спартак».

— Было одно время, когда клуб мог забанить одного или двух арбитров на весь сезон. Арбитры могли делать то же самое, кстати. И это, мне кажется, довольно сильно разряжало обстановку. С другой стороны, это ставило в более жесткие рамки тех судей, которых не отвергали. У меня был сезон, когда я отработал на шести или семи матчах «Зенита» с московскими клубами. Моральная нагрузка была колоссальная.

— Возможно ли отсудить игру «Зенит» — «Спартак» таким образом, чтобы все остались довольны?

— Конечно. И я уверен, что Карасев отлично справится. Самое главное, что должен знать каждый арбитр: если ты боишься ошибиться, ты ошибешься. Поэтому каждому судье надо выходить на поле и просто получать от своей работы удовольствие даже в таких играх.

— Тот факт, что Карасев — москвич, скажется?

— Нет. Если не Карасеву с такими дерби разбираться, то кому тогда?

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

