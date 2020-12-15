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«Панки хой!» В муниципальной госзакупке зашифровали скрытый призыв

В Петербурге муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев. В документации есть скрытый от невнимательных призыв не трогать закупку и дать заработать неизвестным лицам. Фраза напечатана шрифтом белого цвета.

«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!» — такая надпись содержится в документации по закупке, которое разместило МКУ. Она напечатана белым шрифтом.

скриншот доумента госзакупки

Подрядчику предстоит провести санитарную обрезку деревьев и кустарников и вырубку аварийных деревьев. Стартовая цена закупки — 865,5 тысяч рублей 20 ноября. Итоги подвели 1 декабря.

На конкурс заявились шестеро претендентов, победу одержал некий Денис Круглянко, который предложил выполнить работу за 367,8 тысячи рублей.

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Комментарии (9)

polinmole
А в госзакупоке про новогоднюю ёлку Беглова такого не было? Из нее же теперь собираются сувениров наделать для детей, думаю, понадобится еще миллиона 3-4 на эту светлую затею.
Петр Петров
Прокуроры ау!!! хватить масло растительное кошмарить и проститок крышевать!! Тут за руку поймали мелких воришек
вадики
Ищщите Денис Круглянко в друзьях знакомых одноклассниках или родственниках)))
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