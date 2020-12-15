В Петербурге муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев. В документации есть скрытый от невнимательных призыв не трогать закупку и дать заработать неизвестным лицам. Фраза напечатана шрифтом белого цвета.
«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!» — такая надпись содержится в документации по закупке, которое разместило МКУ. Она напечатана белым шрифтом.
Подрядчику предстоит провести санитарную обрезку деревьев и кустарников и вырубку аварийных деревьев. Стартовая цена закупки — 865,5 тысяч рублей 20 ноября. Итоги подвели 1 декабря.
На конкурс заявились шестеро претендентов, победу одержал некий Денис Круглянко, который предложил выполнить работу за 367,8 тысячи рублей.