Фото: пресс-служба ПАО «Энергомашабнк»

В январе 2021 года Энергомашбанк отметит 32-й день рождения. Опыт работы в постоянно меняющихся условиях и несколько пережитых кризисов помогли банку и в непростом 2020 году — его капитал составляет почти 2 млрд рублей и планируется дальнейшее увеличение. — 2020 год стал для всех новой реальностью. Жить и работать в условиях пандемии еще никому не приходилось. Но Энергомашбанк имеет длинную историю и опыт преодоления кризисов. Чем этот год отличался от предыдущих? — Год был специфический, непростой как для экономики в целом, так и для банков. Раньше были экономические потрясения и немало: 1998, 2004, 2008, 2014 годы. Банку за 30-летнюю историю многое приходилось переживать, но в таком режиме и ритме еще никому не приходилось работать. И это касается не только банков, но и предприятий, органов власти — всей экономики. Эволюционные процессы оказались спрессованы, перестраиваться пришлось очень оперативно.

Что можно сказать о нас? Сейчас нам очень помогает огромный опыт работы в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Энергомашбанк был образован еще в Советском союзе, в 1989 году. Можно сказать, он был создан на изломе двух эпох новейшей истории. И все кризисы, упомянутые выше, мы пережили. Поэтому к реалиям 2020 года были подготовлены и постарались заблаговременно нивелировать возможные риски. — Быстро ли удалось перестроиться? Чему научились за это время? — Большой опыт работы и персонал, который прошел огонь и воду, позволили нам быстро перенастроиться и развернуть дистанционную работу сотрудников. Провалов в эффективности работы удалось избежать. Конечно, это экстренная мера — и переходить в такой режим на годы не хотелось бы. Пандемия заставила всех пересмотреть расходы, оптимизировать их. Дистанционная работа позволила сэкономить на арендных платежах. Для любой компании в текущих реалиях — это большой плюс. Мы оценили преимущество удаленных конференций против очных совещаний. Поняли, как хрупко здоровье окружающих и что лучше остаться дома, если чувствуешь себя неважно.

В целом, я думаю, что запас прочности, жесткая структура и то, что все люди были настроены на работу, позволили уверенно нам себя чувствовать в этом году. И сейчас мы можем относиться к пандемии как к чему-то неизбежному: например, как к восходу солнца. — С какими результатами вы заканчиваете год? — С учетом жизни в новых для всех условиях я оцениваю, что 2020 год мы прошли успешно. Банку помогло в том числе то, что акционеры еще в 2019-м стали проводить мероприятия по увеличению уставного капитала. В течение 2020 года банк планомерно выполнял процедуры по дополнительному выпуску обыкновенных акций — и в ноябре эмиссия на 640 млн рублей была зарегистрирована Банком России. В качестве превентивных мер мы сформировали дополнительные резервы на возможные потери по ссудам. Все эти меры уже принесли положительный эффект. Только за ноябрь Энергомашбанк заработал 157 млн рублей чистой прибыли и увеличил собственный капитал почти на 800 млн рублей, включая 640 млн рублей дополнительной эмиссии акций.

— Капитал банка уже превышает 1 млрд рублей. Для чего необходимо его увеличивать, и о чем это говорит клиентам? — В любой структуре, особенно финансовой, размер собственного капитала — это показатель устойчивости компании, возможности ее дальнейшего развития. Сегодня немногие банки могут себе позволить его наращивать, а наши акционеры не ограничиваются эмиссией на 640 млн рублей. В ноябре Совет директоров банка принял решение провести 29 декабря этого года внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дальнейшем увеличении уставного капитала путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций еще на 500 млн рублей. Это достаточно показательно для рынка, для клиентов банка, что банк планирует развитие в долгосрочной перспективе. — Во время пандемии банки стали участником общего процесса поддержки бизнеса: предоставляли кредитные каникулы, участвовали в госпрограммах. Какие антикризисные меры и способы поддержки клиентов предложил Энергомашбанк?

— Банк у нас не федеральный, не сетевой, представлен в Петербурге, но при этом универсальный, предлагающий все необходимые бизнесу услуги. Так как каждый бизнес уникален, все клиенты вне зависимости от статуса и размера получают в нашем банке индивидуальный подход. И это не просто слова. У каждого клиента есть персональный менеджер, который решает все вопросы внутри банка, и качеству их работы мы уделяем повышенное внимание. Мы предлагаем достаточно интересные ставки, гибкие тарифы. А так как банк находится в Петербурге, то руководители тоже здесь и всегда открыты для встречи с клиентами. Такой набор инструментов даже в этот непростой год позволил сохранить и приумножить клиентскую базу. — Какие социальные проекты реализовал банк в 2020 году? — У банка есть очень важные для нас традиции. Энергомашбанк работает в Северной столице более 30 лет, и был образован еще в Ленинграде. Поэтому среди наших клиентов много людей преклонного возраста. К 20-летию банка 11 лет назад мы впервые провели концерт для клиентов «Ленинградская встреча» в БКЗ Октябрьский. Теперь это наш многолетний проект — концерт ко Дню Прорыва блокады Ленинграда, который каждый год в канун 18 января проходит в «Октябрьском». Тем более, что день рождения банка 20 января — совсем рядом. Мы с большим желанием и ожиданием приходили каждый год на концерт. В 2021 году уже будет 32 года банку и, к сожалению, сегодняшняя обстановка не позволяет нам провести это мероприятие. Поэтому в 2021 году мы берем паузу, но клиентам по-прежнему подарим подарки, а традицию все же сохраним — на радио будет праздничный концерт.

На XI концерте «Ленинградская встреча» 16 января 2019 года в БКЗ «Октябрьский» Фото: пресс-служба ПАО «Энергомашабнк»

С 2001 года мы поддерживаем проект «Шаг за шагом к будущей профессии», который реализуем совместно с общественной организацией детей и молодых инвалидов по слуху «Радуга». Опытные педагоги занимаются с ребятами арт-терапией: рисованием, пантомимой. Многие ее выпускники уже закончили вузы, состоят в Союзе художников, а им на смену приходят новые дети.

Выставка члена Союза художников России Юлии Пинежаниновой (ОО «Радуга») Фото: пресс-служба ПАО «Энергомашабнк»

Еще один дорогой мне проект — турнир по бильярду памяти Сергея Тарасова, который в этом году прошел уже 11-й раз. Сергей Тарасов был успешным политическим деятелем, депутатом и председателем законодательного собрания, вице-губернатором Санкт-Петербурга, сенатором. Его жизнь трагически оборвалась в 2009 году во время крушения «Невского экспресса». Последний турнир мы провели 28 ноября в традиционном составе, отдавая дань памяти этому очень авторитетному человеку и руководителю. И цель турнира — не только сохранение памяти, но и возможность еще раз рассказать о таком замечательном виде спорта, как бильярд, привлечь в ряды новых спортсменов.

Участники XI турнира по бильярду памяти Сергея Тарасова. ЦПКиО им. С.М. Кирова Фото: пресс-служба ПАО «Энергомашабнк»

— Как вы отметили, год был очень напряженный. Удавалось ли находить время для хобби, спорта в неспокойном 2020-м? — Я много лет отдал бильярду, была бы возможность — больше времени проводил за бильярдом, а не на работе. Этот вид спорта дал мне широкий круг общения, друзей. Да, во время пандемии многие клубы были закрыты, но, что греха таить, это не массовый вид спорта, он обходится без зрителей, поэтому у нас была возможность проводить встречи, тренироваться, так как и у меня дома, и у друзей есть дома столы. На футболе был — в Екатеринбурге на суперкубке. «Зенит» выиграл тогда у «Химок». Всего одну вылазку удалось сделать. Не получилось посетить европейские кубки из-за пандемии. Но в следующем году, надеюсь, уже не будет все закрыто, и мы наверстаем упущенное. — Какие планы ставит перед собой Энергомашбанк на 2021 год? — Сейчас формируется бюджет с учетом роста капитала. Мы работаем с крупными корпоративными клиентами, требующими ресурсов и качественного обслуживания, и мы можем их предоставить. Несмотря на сложности в экономике, вызванные последствиями пандемии, банк сохраняет планы на дальнейшее развитие, и акционеры нас в этом поддерживают. Материал подготовлен специально для ПАО «Энергомашбанк» . Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 52 от 26.12.2014 Текст: Мария Мокейчева