Ковид, прогнозы обнуляющий. Каким эксперты видели 2020 год

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2019 год — год, который впервые за несколько лет не закончился истерикой на валютных рынках, периодами отсутствия инфляции и рапортами властей об успехах. Возможно, поэтому прогнозы на 2020 год были радужными. В ожидании новых прогнозов на 2021-й «Фонтанка» вспоминает тех, кто был способен уверенно «видеть будущее» в декабре 2019-го.

Экономика

Удивительно, но, например, экономист Сергей Алексашенко, первый зампред ЦБ РФ в 1995–1998 годах, в конце 2019 года не верил в доллар по 80 рублей в 2020 году. «На мой взгляд, вероятность того, что доллар будет не то что 100, а хотя бы 80 рублей, в 2020 году крайне мала», — говорил экономист год назад. А доллар в этом году достигал и больших отметок.



Хотя на сегодняшний день стоимость американской валюты в моменте снижается, пробивая показатели в 73 рубля за доллар.

По прогнозу Министерства экономического развития РФ при министре Максиме Орешкине, который сменил севшего в тюрьму Алексея Улюкаева, в 2020 году среднегодовой «базовый» курс доллара должен был составлять не больше 66 рублей. Тоже мимо.

С ВВП также не все просто. «Прогнозируется ускорение темпов роста ВВП с 1,3% в текущем [2019] году до 1,7% в 2020 году. В целевом сценарии рост ВВП в 2020 году составит 2%», — писали путинские экономисты осенью 2019 года.

Даже когда Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП РФ не выше 2%, председатель правления Сбербанка Герман Греф был втрое оптимистичнее.

«Я считаю, у России есть исторический шанс значительно улучшить свою экономическую политику и достичь экономического роста выше среднемирового уровня. Я думаю, выше 4% или даже 5% и 6% — это то, что нам необходимо. Если экономическая политика будет более эффективной, то этого вполне можно достичь», — цитировал Грефа ТАСС.



На деле же оказалось, что ВВП России рухнул, только по официальным данным, на 4%. В октябре падение ускорялось до 4,7%. «Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне 3,6% в годовом выражении», — говорилось год спустя после прогнозов роста в документах того же Минэкономразвития. Впрочем, и министр снова другой — Максим Решетников.

Год назад экономисты Кремля видели инфляцию 2020 года на уровне 3%. В начале ноября только официальная инфляция, по данным подчинённого Минэкономики Росстата, составила уже 3,32%.

Стоимость нефти в 2020 году ведущим специалистам в отрасли виделась на уровне $ 60 за баррель. «По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, диапазон цен составит $ 55–65 за баррель Brent», — писал РБК 3 января 2020 года, и цифры совпадали с оценками иностранных агентств. В тот момент бочка нефти стоила чуть меньше $ 70. Но уже весной цены рухнули до $ 20, а сегодня колеблются около $ 50 за баррель, и при этом все видят рост.

Население

Ничего не зная о ковиде, в кабмине на 2020 год пророчили рост численности населения: «Будет наблюдаться прирост численности населения: в 2020–2023 годы только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин».

Мигрантов уж нет, а независимые демографы говорят про избыточную смертность 2020 года, которая измеряется сотнями тысяч россиян.

Политика

Политолог Валерий Соловей осенью 2019 года сказал, что 2020-й изменит всё. Впрочем, «большие перемены» эксперт прочит уже не первый год. На этот раз перемены таки случились, только в их причинах политолог ошибся. «В следующем году я ожидаю ещё более массированных выступлений и начала внутриполитической динамики, которая изменит ситуацию в стране. В России достаточно поводов для выступлений против власти и достаточно причин для массовых возмущений», — предсказывал Соловей.

Хотя, конечно, сложно упрекать аналитиков в недальновидности, когда еще в январе 2020 года от новостей про «вирус от летучих мышей» из Уханя недоуменно отмахивались. Так что необратимый политический кризис отложился на неопределенный срок. И «стойкое ощущение» Валерия Соловья, что политический ландшафт в России изменится еще до выборов 2021 года, не сбывается.

Другие специалисты от политологии пророчили развитие ноу-хау на региональных выборах, когда «умное голосование навальнистов» продолжит рушить монополию «Единой России». Но если в отдельных регионах юным оппозиционерам удалось пройти в парламенты, то в целом куда более эффективным оказалось нововведение власти, известное как «многодневное голосование». Его протестировали летом на плебисците по путинским поправкам в Конституцию, несмотря на пандемию, и ещё до завершения процедуры назвали в Кремле успешным. Настолько, что теперь все выборы вообще можно проводить по трое суток.



Декабрьские прогнозы современного русского ТВ-героя Анатолия Вассермана в прошлом году перепечатали все медиа, которые далеки от пантеона ведущих СМИ, и читали это десятки и сотни тысяч людей. Бородатый мужчина в жилеточке утверждал, что Кремль и Вашингтон продлят договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Уходящий год показал прямо противоположные процессы. Но и прогноз по выборам президента США у Вассермана угодил в молоко.



«Открытым текстом предсказываю не только его [Дональда Трампа] победу 3 ноября, но и сокрушительный провал его политических противников — слишком уж много поставила на его осуждение Демократическая партия, — утверждал на РЕН-ТВ Вассерман, который искренне верил в значимость усилий России на мировой арене. — А наше собственное хозяйство хотя и медленно, но всё же продолжит подъём: очень уж востребован главный наш экспортный товар — безопасность для всего мира».



Политолог Михаил Виноградов 31 декабря 2019 года прогнозировал необходимость для власти «в преддверии 2021-го, 2024-го и прочих эпохальных лет» уже даже не наращивания рейтинга, а недопущение роста антирейтинга.



«А для этого требуется дерадикализация повестки и оставление в покое всех кого можно — от пользователей Facebook и Booking до врачей и ученых, которых репрессируют и сажают уже не меньше, чем оппозиционеров», — полагал эксперт.



В 2020 году ужесточение законодательства за действия в Сети продолжилось, а акцент в посадках «врагов народа» сместился с учёных на журналистов. Впрочем, покушение на Алексея Навального как «главного оппонента Кремля» перечеркнуло вообще весь негатив, который аккуратно допускали аналитики.



Отдельно перспективы успехов оппозиции прогнозировал не больше не меньше астролог Павел Глоба.

«Массовых протестов и мощного волеизъявления граждан, судя по всему, не предвидится. В обществе будут царить неведение и растерянность относительно будущего, поскольку многие важные геополитические вопросы будут решаться кулуарно. По причине того, что Рыбы — знак тайн. …Власти удастся удержать под контролем общественные настроения. А оппозиционно настроенная сила так и не сможет выделиться, несмотря на глухое недовольство людей, особенно в вопросах экологии», — отмечал Глоба.

«Идея объединения братских славянских народов, некогда вместе одолевших немецкий нацизм, будет активно возрождаться в массовом сознании. И при этом рейтинг президента вновь может пойти вверх в контексте идеи восстановления некогда могучего Советского Союза. 2020 год станет годом серьезнейшего выбора, имеющего колоссальные последствия. К тому же это будет год шести затмений, что значительно больше нормы», — предсказал Глоба.



Астрология без примесей

Точные науки подводят в своем анализе. Надо обращаться к еще более точным. Все тот же Павел Глоба в декабре 2019 года глядел на карту небесных тел и прогнозировал непременную актуализацию вопросов, связанных со стрессами, негативом и недоверием к массмедиа.



«Соседство Нептуна с чёрной луной, которое находится знаке Рыб, обязательно поднимет на поверхность всю муть и негатив, связанные с проблемой злоупотребления алкоголем и наркотиками. По положению Луны также можно сказать, что широкие массы так называемого простого народа в будущем году будут находиться в некоем иллюзорном, даже можно сказать в одурманенном и загипнотизированном состоянии, в чём будут во многом виноваты СМИ», — вещал своим десяткам тысяч подписчиков в YouTube астролог.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

