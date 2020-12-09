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Детский омбудсмен Петербурга получила коллективное письмо от родителей детского сада, где накануне случился секс-скандал

Аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге сообщил 9 декабря, что омбудсмен получила коллективное письмо от родителей воспитанников детского сада № 19 Приморского района.

Как уточнили «Фонтанке» в аппарате 9 декабря, речь в письме не идет о том, что несколько воспитанников испытали на себе неподобающее поведение со стороны воспитателей. Родители просили уполномоченного взять на контроль ситуацию с проверкой заявления в правоохранительные органы. Представитель уполномоченного отметил, что следственный комитет Петербурга проводит по обращению доследственную проверку.

В администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что само дошкольное учреждение работает в штатном режиме. В самом детском саду на звонки издания не ответили.

«Фонтанка» писала, что следователи и полицейские пришли на Яхтенную улицу вечером 8 декабря после получения заявления от одной матери, 4-летний ребенок которой посещает детсад. Она сообщала, что три воспитательницы без надобности трогали её малыша за попу.

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Комментарии (2)

Владислав М
А может просто месть обиженных яжемамок?
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